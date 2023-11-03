Girne Belediyesi 2023 - 2024 Tiyatro Günleri başlıyor

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023 – 2024 sezonuna 3 farklı oyunla başlayacak.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından yapılan açıklamaya göre, “Çökme Tehlikesi”, “Hadi Öldürsene Canikom” ve “Mozart ve Salieri” isimli oyunlar, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.Kasım ayı boyunca devam edecek tüm oyunlar saat 20.30’da perde açacak ve bilet fiyatları 150 TL olacak. Biletler, oyun günleri kapıdan veya online olarak www.kibrisbiletcim.com sitesinden temin edilebilecekken, oyunlar için rezervasyon yapılmayacak.Açıklamada, oyunlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:“Çökme Tehlikesi (Yöneten: Derman Atik);Neden çökme tehlikesi var? Binalar mı çöküyor, insanların yaşamı mı? İnsanlar, gençler, çocuklar, toplumlar neden çöker? Amerikan oyun yazarı Tennessee Williams, Çökme Tehlikesi Var'da; hayatta yalnız kalmış, çok sevdiği ablasını kaybetmiş ve ondan kalan evinde çökme tehlikesi bulunan genç bir kızın tren rayları üzerinde uçurtma uçurmaya çalışan ama bir türlü rüzgarı yakalayamayan genç ile diyaloglarını ele alarak oyunda birçok sembolik anlam simgeliyor.Hadi Öldürsene Canikom (Yöneten: Ömer Dündar);Aziz Nesin’in kaleme aldığı hikayenin merkezinde hayatları sıkıcı ve monoton olan, parlak renklerden yoksun iki yaşlı kadın komşu var. Onların günlük yaşantıları bir dizi hatıradır. Ölen kocaları hakkında, var olmayan aşk mektupları hakkında. Sevgiyi, insanın sıcaklığını ve katılımını hayal ediyorlar. Hala on sekiz yaşındalar, kırışıklıklarını ve gri saçlarını gizliyorlar. Kahramanlar çok geride kalan kaygısız yılları düşünerek, şehirde kadınlara tecavüz eden ve öldüren bir manyak olduğunu öğreniyorlarMozart ve Salieri (Yöneten: Ufuk Aydoğan);Biyografik motifler ve biyografik söylemin inşası, bize göre Puşkin'in 'Mozart ve Salieri' trajedisindeki içeriğin en önemli bileşenini oluşturur ve bunların analizi trajik çatışmanın ek yönlerini açıklığa kavuşturur. Trajedide, dürtüsel yaşam tezahürlerinin kahramanına (Mozart) karşı çıkan, farklı, tür odaklı bir biyografik özelliği (Salieri) olan bir kahraman vardır. Diğerleriyle birlikte bu karşıtlığın da anlaşılması ve uygun bağlamın çekilmesi gerekir. Salieri, klasik biyografinin normatif kahramanı ile romantik dünyaların şeytani teomaşisini birleştiriyor.”