George Hill’in kült eseri Kıbrıs Tarihi’nin ikinci cildi Türkçede

Aphrodite’ye Yakarış – SapphoEy tahtı ışıl ışıl ölümsüz AphroditeUlu Zeus’un düzenci kızıyalvarırım yüreğimi acılarla dağlama!Yardımıma gel gene, hani eskidensesimi duyunca nasıl, çıkıpbabanın sarayından kanat çırpankuşlarınçektiği yaldızlı arabana biner;yeryüzüne inerdin bulutsuzmavilikten;ölümsüz dudağında o aydınlık gülüşlesorardın,“Gene nen var?” derdin, “nedir genedeli gönlünü çelen? Tılsımımla kimibaştan çıkarıp yollamam gerekiyorkoynuna?Söyle, Sappho, kim seni üzen?Kaçıyorsa kaçsın, bırak,yakında o senin ardınadüşecek,bugün almıyorsa verdiklerini,yarın o sana armağanlar verecek,seni sevmiyorsa, istemese de er geçsevecek.”Geleceğin varsa, şimdi gel,kurtar benikuşkudan, ne diliyorsa gönlümyerine getir, sen de katıl benimlesavaşa.SapphoÇeviri: Cevat ÇapanKıbrıs tarihinin en önemli eserlerinden birisi olan George Hill’in Kıbrıs tarihi cilt 1.geçen yıl Galeri Kültür Yayınları arasından çıkmıştı.bu yıl kitabın devamı olan 2.cildi geçen günlerde yayımlandı.1192-1432 Franklar dönemini anlatan kitap 304 sayfadan oluşuyor. Tam anlamıyla bir başyapıt olan bu çalışma, Kıbrıs’ın gerçek tarihinin yazılı bir belgesidir. Kıbrıs’ın geçmişi üzerine araştırma yapmak isteyenlere, kurgu tarihin dışında, muhteşem bir hazine oluşturmaktadır. Her Kıbrıslının ve Kıbrıs sevdalısının, evinin kütüphanesinde kaynak kitaplar arasında yer alması gereken, gelecek nesillere bırakılabileceği en anlamlı mirastır. 1. Cildi anımsanacağı gibi ;Neolitik Çağ’dan, Aslan Yürekli Richard’ın Kıbrıs Fethine kadar olan tarihi kapsamaktadır. British Müzesi’nin eski müdürlerinden olan George Hill, Kıbrıs’a gelerek uzun süre araştırmalar yapmış, ve eski eserlerin korunması için büyük uğraş vermiştir.Kıbrıs'ta, hem ada toplumlarının hem de çeşitli ülkelerin karıştığı çatışmalı mazi ve birçok ihtilafın hâlâ sürmesi gibi sorunlar nedeniyle, Türkçede Kıbrıs tarihine dair modern eserlerin büyük kısmı ister istemez siyasi bir bagaj taşımakta, oluşturulan kamuoyu algısında ise kulak verilecek eserler "taraf"larına göre değerlendirilmektedir. Kıbrıs tarih yazımını kökten etkilemiş başlıca kaynağın, İngiliz arkeolog ve tarihçi Sir George Hill'in dört ciltlik anıtsal Kıbrıs Tarihi 'nin yetmiş küsur yıldır Türkçeye asla çevrilmemiş olması başka türlü izah edilemez. Yunanca, Fransızca, İngilizce ve çok daha sınırlı olarak Türkçe birincil ve ikincil kaynaklara dayanan Hill, yaşadığı zamanın ruhunu yansıtır şekilde siyasi açıdan taraflı bir eser vermiştir. Fakat erişilmesi çok güç zenginlikteki kaynakçasıyla bu çalışma, hâlâ bir veri bankası niteliğindedir ve kıymetinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Eser Kıbrıs tarihi açısından çok değerli bir el kitabı. İyi bir çeviri ile bizlere ulaşan kitap . Haritaları, gravürleri, arkeolojik eski eser parçalarının fotoğraflarıyla zenginleşen kitabın önümüzdeki yıl 3.cildinin yine aynı yayınevinden çıkacağını günü dört gözle bekliyoruz.George Francis Hill (1867-1948): Oxford’da klasik filoloji eğitimini tamamladıktan sonra, 1893’te British Museum’danümizmatik alanında çalışmaya başladı. 1912’de Sikke ve Madalyalar Bölümü başkanı, 1931’de ise müzenin müdürü oldu. Bu görevi esnasında Kıbrıs’ın antik eserlerinden sorumlu bir komitenin başkanlığına seçildi ve 1934’te gerçekleştirdiği teftişin ardından adanın Antik Eserler Yasası’nı kaleme aldı. 1936’da müdürlükten emekli olduktan sonra kendini bütünüyle Kıbrıs tarihine vakfeden Hill, 1940’ta ilk cildini yayınladığı Kıbrıs Tarihi’nin son cildi matbaaya girmeden önce hayatını kaybetti.