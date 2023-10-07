"Gemilerde Talim Var" ve "Yaramaz Tilki" oyunlarını sahnelemeye başlıyor

MyART Sanat Merkezi’nden verilen bilgiye göre, bu proje kapsamında,
“Yaramaz Tilki” isimli çocuk oyunu; Dipkarpaz, Erenköy, Derince, Mehmetçik, Geçitkale, Alsancak ve Beyarmudu’nda; “Gemilerde Talim Var” isimli oyun da Mehmetçik, Geçitkale, Alsancak, ve Beyarmudu’nda izleyici ile buluşacak.
İlk gösteriler Karpaz Belediyesi’nin sponsorluğunda, 9 Ekim Pazartesi saat 09.00'da, Dipkarpaz İlkokulu'nda, aynı gün saat 11.00'da Erenköy Kültür Merkezinde ve 10 Ekim Salı saat 09.00'da Derince Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları sahnelenecek.
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