Fatoş'la Kitap Dünyası

Geçmiş iyileşirse gelecek de iyileşir...

"Dedesi koruk yer torununun dişi kamaşır" diye bir atasözü vardır.

Anne babaların hatırlamadığı sırlar bile, çocukları hasta eder.

Hepimiz bir zaman tünelinde seyahat ediyoruz, üstelik dededen toruna hiçbir şey kaybolmuyor bu tünelde.

Zaman su gibi akıp geçiyor, yıllar yılları kovalıyor sanıyoruz ama çoğu hiç geçmiyor ve içindeki anılarla yerinde öylece duruyor.

Hatırlamadıkların bile hem seni hem çocuğunu hasta etmeye devam ediyor.

Geçmişin karanlık tüneline girmeye cesaret edersen, hem çocuğunun fiziksel hastalıklarını hem de kendi çocukluğunu ve hastalıklarını iyileştirebilirsin.

Sen çocukluğuna bir adım attığında çocukluğun da sana on adım atacaktır, çünkü sırlar her zaman ortaya çıkmak ister.

Senin "hastalık" sandığın deneyim, aslında çocukluğunun anlaşılmamış bir mesajıdır.

Akademisyen, yazar, araştırmacı Prof. Dr. Selçuk Şirin, Ardahan'ın bir köyünden ODTÜ’ye, oradan Amerika’ya uzanan bilim yolculuğuyla pek çok kişiye rol model olan bir bilim insanıdır.Selçuk Şirin İlkokula Yiğitkonağı köyünde başladı, liseyi Göle’de bitirdi. ODTÜ’den lisans, SUNY’den yüksek lisans ve Boston College’dan doktora derecesi alan Şirin, 100’ü aşkın bilimsel yayına imza attı.Selçuk Şirin 2015 yılında ABD Bilimler Akademisi Çocuk, Ergen ve Aile Komisyonu’na seçildi. 2014-2018 yılları arasında Hürriyet’te haftalık köşe yazıları yazdı. 2015 yılında yazdığı İlk kitabı Yol Ayrımındaki Türkiye’de verilerle, kıyaslamalarla, deneyimlemelerle ülkemizin çarpıcı bir fotoğrafını sunarken ilerlemenin ancak özgürlükle, adil rekabetle, kaliteli eğitimle gerçekleşebileceğini ortaya koydu.Bilimsel verilerden yola çıkarak eğitimden kalkınmaya, girişimcilikten kodlamaya, çocuk yetiştirmeden obeziteye uzanan geniş bir alanda yazdığı Bir Türkiye Hayali ise 2017 yılında okuyucuyla buluştu. Selçuk Şirin’in Çocuk yetiştirme alanında bir boşluğu dolduran, bilimsel ve yalın bir yaklaşımla bebeklikten ergenliğe uzanan dönemi anlattığı kitabı Yetişin Çocuklar büyük ilgi gördü.2020 yılında yayımlanan Yetişin Gençler’de ergenlikten yetişkinliğe uzanan o sancılı serüveni konu edinen Selçuk Şirin ilkokul çocukları için sınıflara göre hazırlanmış Şirin Proje Seti’nin de mimarı.Boston College ve New York Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı’ndan Araştırmacı Ödülü, dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği AERA’dan Araştırma Büyük Ödülü ve geliştirdiği projelerle Jacobs Vakfı’ndan 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü aldı.Selçuk Şirin, halen New York Üniversitesi’nde çocuk gelişim ve istatistik dersleri veriyor, eğitimden gelişime geniş bir yelpazede araştırmalarına devam ediyor. Ve uzun yıllardır ABD’de bulunmasına karşın yüzü memleketine dönük yaşıyor.- karşı konulamaz bir hızla saçılıyor ışıktan yoksun zehir-zemberek cümleler- kopuyor bir yüzyıldan bir yüzyıla ulanan süt - bağları kiremitleri uçuran fırtına gibi– belirgin erken kararların dışavurumu, hezimete uğratma arzusu tükenenler kumpanyası yeşil, yemyeşil edinimler rutubetli bir nefesle yapışıyor kürek kemiklerime kamburlaşıyorum kimse görmek istemiyor"Kafka" nın 1915 yılında yayımlanan "Dönüşüm" adlı anlatısı, yazarın anlatım sanatının gerçek anlamda doruklarına varmış olduğu bir yapıttır. Küçük burjuva çevrelerindeki tiksindirici aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen anlatı, aynı zamanda genelde toplumun kalıplaşmış, işlevini çoktan yitirmiş akışına bilinç düzeyinde başkaldıran bireyin tragedyasını çarpıcı biçimde dile getirir. "Gregor Samsa" nın başkalaşması, bir böceğe "dönüşmesi", salt bir çarkın kaskatı dişlisi, eleştirmeyen, ama yalnızca "boyun eğen" bir toplum teki olmaktan çıkma anlamını taşır; böylece böcekleşen 'in yazgısı, elbet toplumca dışlanmaktadır. Kafka'nın en kalıcı yapıtları arasında yer alan ve Nobel ödülü sahibi Elias Canetti'nin "en yetkin düzeydeki anlatım sanatının tipik örneği" diye nitelendirdiği "Dönüşüm"ü. "Ahmet Cemal"in kaleminden yeni bir çeviriyle sunuyoruz.Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.Mustafa Kemal ATATÜRK