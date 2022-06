Erçin'le Kitap Dünyası

Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. WİLLİAM SHAKESPEARE

HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN KIBRIS KİTAPLARI:

Işık Prensi – Ünver Alibey

Güçük Prens – Kıbrıs Türkçesi-Antoine de Saint – Exupery

Volkan ve TMT’nin Larnaka Teşkilatı – Hasan Özkanlı

Sırlar Adası – Turgül Tomgüsehan

Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu – Hasan Esendağlı





IŞIK PRENSİ – ÜNVER ALİBEY

Sırların sarmaladığı bir adama aşık olabilir misiniz?

Esin için Emir’i ve ondaki sırları keşfedeceği gizemli bir yolculuk başlamak üzere...

Bu yolculukta ona eşlik etmeye hazır mısın?





HAFTANIN EN ÇOK OKUNAN DÜNYA KİTAPLARI:

Seni Yoran Her Şeyi Bırak – Müthiş Psikoloji

Gece Yarısı Kütüphanesi – Matt Haig

Efsun – Selahattin Demirtaş

Hepberaber – Kalpsiz Bir Dünyaya İnat – Ece Temelkuran

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar – İlber Ortaylı





SENİ YORAN HER ŞEYİ BIRAK – MÜTHİŞ PSİKOLOJİ

Suçluları uzakta arama, manipülatörler cinayet mahallinde dolaşan katiller gibi en yakınındakilerdir hatta en sevdiklerin...

Bu kitap maruz kaldığın duygusal manipülasyonları fark etmeni, kendini korumanı ve süreci güçlü biçimde yönetmeni sağlayacak, seni yoran her şeyden kurtulmanın kapılarını açacaktır.





HAFTANIN KİTABI

NAH KALKINIRIZ – AZİZ NESİN



Aziz Nesin istisnasız bütün kitaplarına sahip olduğum hepsini defalarca okuduğum her okuduğumda kahkahalar attığım bir yazar…

Yakıldı, taşlandı, suçlandı ama bildiğini söylemekten hiç çekinmedi… Doğrularını söylerken güldürdü, güldürürken de düşündürdü…

Türklerin % 60’ı aptaldır dedi, aptallar ayaklandı memlekette... Sonra bir röportajında: “Ben de bir aptallık yaptım % 60’ı aptaldır dedim; Türk milletinin %40’ı zekidir deseydim hiçbir şey olmayacaktı ama ben aynı şeyi söylemiş olacaktım. :) Şimdi bu % 60 aptala ben de giriyorum.” dedi… :))

Nah Kalkınırız, Aziz Nesin'in 1986-1989 yılları arasında yazdığı yirmi tane kısa öyküden oluşuyor... Öykülerin tamamı 'bu kafayla' zor kalkınabileceğimizi düşünenlerin gözünden, dilinden yazılmış. Hiciv ustası Aziz Nesin'in yerinde tespitleri maalesef günümüzde de geçerliliğini koruyor… Hala aykırı bir siyasi görüşün varsa HAİN damgası yiyorsun… Hala her devrin adamı olan, her şartta yolunu bulan uyanıklarla dolu etraf… Sadece şaşıran, şaşırdıkça sindiren, sinmişliğine kendine göre çarpık çözümler üreten bir toplumun trajikomik ve ilginç halleri…

Öykülerin herbirinde kendi içinde yapılan eleştiriler çok ince espriler var.

“Nah Kalkınırız”da olduğu gibi, ‘Nah Kalkınırız’ deyip tepkisini yumuşatmak yerine el hareketleri ile tepki gösteren bir vatandaşa karakoldaki bir polis akıl veriyor... Her gelişmeye ‘Ne Olacak Acaba?’ diye tepki gösteren kahvehane ahalisine, başkasının anlattığı kıskanç Arap hikayesi yeterli cevabı oluyor... Aziz Nesin’in dokundurmalarından sadece toplum değil aydınlar da nasibini alıyor hatta en sert eleştirileri onlara yöneltiyor. “Bir Pişmaniye İstidası”, “Korkacak Ne Varmış”, “19 Şubat Gününün Mana ve Ehemmiyeti” öyküleri 1980’lerin baskıcı rejimi karşısında yeterince dik duramayan, aksine sefilce davranıp, saklanan aydınlara tutulan fener ışığı… “Muasır Medeniyet Seviyesi” öyküsünde, Kenan Evren halka seslenir ama bunu sadece o dönemi iyi bilen insanlar fark edebilir... “İğdiş Edilmiş İnsanlar Ülkesinde Ayıp Yeri Yerinde Kalmış Biri” hikayesi bir ülkede, yönetimi ele geçiren yedi yiğidin ülkesindeki gariplikler anlatılır. “Bir Muzır Öykü: Vah Yavrum Vah” öyküsü, toplumda kadına yönelik aşağılayıcı, şiddet içerikli bakışın hiç değişmediğini gözümüze sokuyor.

Aziz Nesin öyküleri, kelime zenginliği, anlatım gücü ve özgünlüğü açısından oldukça değerli. Bu kitabı okurken bir kez daha fark ettim ki GERÇEKLER GERÇEKTEN ACITIYORMUŞ. Sanırım en iyi böyle tarif edebilirim… Okumanızı tavsiye ederim. :)



HAFTANIN YAZARI



NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL (1809 – 1852)

Ukrayna asıllı Rus roman ve oyun yazarı. En çok tanınan eserleri Palto, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Ölü Canlar’dır.

Nikolay Vasilyeviç Gogol 1809 yılında Ukrayna’da doğmuştur. Gogol devlet memuru olmak için Petersburg’a gitmiş ve bir devlet dairesinde işe başlamıştır. İlk şiirini yazmış belirli mecralarda yayımlatmıştır.

Bu saatten sonra edebiyat dünyasında ismi sıklıkla anılır bir üne kavuşmuştur. Bu dönemlerde farklı işlerle uğraşmış ve Petersburg Üniversitesinde Doçentlik yapmıştır.

1835 yılında memurluk hayatını bırakarak kendini tamamıyla yazarlığa vermiştir. Yazdığı Gogol Müfettiş isimli oyunu ile Rus bürokrasini ti’ye almış ve bu kesimin sinirlenmesine ve kötü tepkiler göstermesine neden olmuştur. Bu süreçte Gogol büyük bir üzüntü içine girmiş ve ülkesini terk etmiştir.

12 yıl boyunca farklı ülkelerde yaşamış ve 1848 yılında Petersburg’a dönmüştür.

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un başyapıtı olan Ölü Canlar eserinde konu olarak feodal Rusya’yı çöküşte ve kötü bir ülke olarak konu almıştır.

Bir yergi eseri olan bu eserinde Gogol sıradan insanların hayatlarını sanki onların içinde gibi gözlemlemiş ve kaleme almıştır. Bu yaklaşımı eseri dünya çağında bir üne kavuşturmuştur.

Bu eleştirilerden sonra hayatını tamamıyla değiştiren Gogol Kudüs’e giderek hacı olduğu iddiaları bile bulunur.

Gogol’un en önemli eserlerinden olan Taras Bulba Ukrayna da yaşayan halkın Polonya hükümetine karşı tutunduğu tavır ve özgürlük mücadelesi anlatılır.

Yazar romantizmin etkisinden kurtulmuş daha gerçekçi bir edebiyat anlayışına dönmüştür. Bir Delinin Hatıra Defteri yakın arkadaşı Puşkin’den esintiler taşımaktadır.

Nikolay Vasilyeviç Gogol eserlerine yoğunlaşmadığı süreler içinde yaşamını devam ettirmek için öğretmenlik yapmıştır. Bu süreçte ortaya çıkan ruh hastalığı ile boğuşmak zorunda kalmıştır.

Yaşamının son zamanlarından yazdıklarına tepki olarak arkadaşları onu tek başına bıraktı. Gogol her geçen gün depresyonun en dibine kadar batmaya başlamıştır. Bu ruhsal çöküntünün içinde bir anda yemek yemeyi kesen büyük yazar 4 Mart 1852 yılında 43 yaşında yaşama gözlerini yummuştur.