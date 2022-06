Eralp Adanır’ın Yeni Kitabı Çıktı

Değerli dost Mustafa Doğrusöz’ü unutmak mümkün değil geçen hafta Ali Nesim Edebiyat Ödüllerinde “Vefa” ödülünü verdiğimiz Doğrusöz’ü bol bol andık. O gece Eralp Adanır, dostun onun için hazırladığı kitabı da okurlara ve basına duyurmuş olduk. "Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge" adını taşıyan eseri Adanır vefatından sonra toparlayıp Mete Adanır Vakfı yayınları arasından yayımladı. 160 sayfalık bu kitabı bir solukta okuyacaksınız. Yazarın usta yazış biçimi bizi her zaman kendine çeker ve eseri bir solukta okursunuz. Her zaman kalbimizdesin usta, eline sağlık Eralp Adanır.“İnsanlığımdan hiç utanç duymadım, hayvanlığıyla övünenlere nefretim giderek artsa da kimsenin aleyhine olmadım.Adam satmanın işim olmadığını anladığım vakit, vardığın noktaların bunu gerektirmediğini de anladım...Sonuçta kendine özgü inançlarıyla yaşayan ve bazılarına göre nesli tükenenler listesine girmem de bundan utanç duymamı gerektirmedi... Bu ülkenin bana verdiğinden çok fazlasını ona verdiğimi söylersem, bu büyük bir iddia olmaz büyük bir gerçek olur...Ama, yaşadığım toprağa hiç ihanet etmedim..”“Dostları olmalı insanın ermiş, bilge, hayatı ezbere okuyabilendüşünmediklerini düşündürenseni bir cambaz ipinde güvenle tutabilengerektiğinde senin için ateşi yutabilenyolunu ısıtan ustan olmalışekillendirmeyi öğretmeli hayatın çömleğinisana vermeli soğuk bir kış gününde üzerindeki tek gömleğiniDost dediğin, fanatik olmalıBütün dünya seni üzdüğündeSana moral vermeliGüzel haberler aldığında seninle dans etmeli,Ve ağladığında, seninle ağlamalı...Ama hepsinden daha çok,Dost matematiksel olmalı,Sevinci çarpmalı...Üzüntüyü bölmeli...Geçmişi çıkarmalı...Yarını toplamalı...Kalbinin derinliklerinde ihtiyacı hesaplamalı...Ve her zamanBütün parçalardan daha büyük olmalı...”Mustafa Doğrusöz 02/12/2004Eralp Adanır dost eser için şöyle diyor: “MUSTAFA DOĞRUSÖZ ve "Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge" kitabı....Kıbrıs Türk Basınımızın duayen gazetecilerinden olan Mustafa Doğrusöz abimizin özellikle KIBRIS Gazetesindeki tarih, sosyal, kültür kokan anı yazılarını birçoğumuz bilmekteyiz. Onun yazılarını okurken kullandığı içten dil ile olayları insanları zihnimizde betimlemek çok kolay oluyordu bizler için. Bedenen aramızdan ayrılsa da Mustafa abimizin yazdıkları, onun "yaşar" olmasının ve olacağının en büyük nedenlerindendir.Bugüne kadar 19 kitap yayımladım ama benim için de bir "ilk" adım oldu "YAYINA HAZIRLAYAN" kişi ismiyle. Büyük gurur duydum. Ve bu gururu sadece kendime değil Mete Adanır Vakfı Yayını olarak okura sunarak Vakfımız da yaşatmış olduk.Mustafa abinin Anı-Öykü tadındaki yazı dizilerini iki öykü başlığı altında, "Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge" diyerek topladık. Lefkoşa- Küçük Kaymaklı etrafındaki sosyal kültürel, politik yaşam yanında, memleketin insan suretlerinin ve kendisinin çocukluk, gençlik ve son yılların anılarının izdüşümleri, kitabın kendisi.Başta kızı Hamide Başay ve oğlu sevgili Mehmet Doğrusöz'e, bu imkanı bana ve Vakfımıza verdikleri için yürekten teşekkür ederim.... Ne diyelim? OKURU BOL OLSUN, Mustafa abimiz daha bir yaşar olsun...”Kıbrıslı gazeteci yazar, bürokrat. 10 Şubat 1947, Küçük Kaymaklı(Lefkoşa) / Kıbrıs doğumlu. Terzi Mehmet ile Şefika Hanım’ın beş çocuğundan biri olarak doğdu, ailesinin tek oğluydu. Kıbrıs’ın yoksul ve zorlu yıllarının çocuğu olan Mustafa Doğrusöz, Küçük Kaymaklı İlkokuluna ardından da, Bayraktar Ortaokulu’na devam etti.Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden sonra 1972’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünü bitirdi. Adaya döndükten sonra bir süre polis memurluğu yapan MustafaDoğrusöz, gazeteciliğe 1980 yılında Söz gazetesinde başladı. 1982-84 yıllarında muhabir, haber sorumlusu ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kısa bir süre Kıbrıs Postası gazetesinde çalıştı. 1987-1996 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleriBasın Danışmanı olan Doğrusöz, 1990 yılında Bozkurt gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1997 yılından başlayarak Kıbrıs Gazetesi’nde Yurt Haberleri sorumlusu ve haber koordinatörlüğü yürüttü. Kıbrıs Gazetesi’nde “Doğrudan” genel başlığıyla köşe yazılarınıokura sunan Mustafa Doğrusöz’ün ayrıca Kıbrıs gazetesi dışında çeşitli gazetelerde de yazıları yayımlanmıştır. 1998 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Eğitim Görevlisi olarak görev etti. İlk kitabı Çocuk Gözlü Dev, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan yaptığı derlemelerden oluşmuştur. Doğrusöz 25 Nisan 2020 tarihinde yaşama veda etti.Kitapları:Çocuk Gözlü Dev (1986)Çünkü Ben Buralıyım (2002)Dr.Behiç’in Öyküsüne Dair(2022)