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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC CSO’nun kuruluşunun 8. Yılı konserini izledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC CSO’nun kuruluşunun 8. Yılı konserini izledi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kuruluşunun 8. Yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği konseri izledi.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde ve Ali Hoca’nın yönetimindeki konserde, flütte Pamir Kolat, klarnette Ömer Berk ve Doğa Yürümez solist olarak yer alırken  S. Mercadante, Mi minör flüt konçertosu No.2, F. Krommer, İki klarnet için konçerto No.1 Op. 35 ve J.  Haydn, Re Majör 86.Senfoni, Hob. 1:86 eserleri seslendirildi. 
 
KKTC CSO 8. Yıl konseri, bugün Kalkanlı ODTÜ KKK Rauf Raif Denktaş Konser Salonu’nda da yer alacak.
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