"Bekçi ile Postacı" Ankara’da festivalde sahnelendi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunu "Bekçi ile Postacı" Ankara’da "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali"nde sahnelendi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali"ne katılan "Bekçi ile Postacı" ilk temsilini bugün yaptı. Oyun, kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından beğeniyle izlendi.Derya Yıldırım’ın oyunlaştırdığı, Ruhsan Ankay Kısa’nın yönettiği eğlenceli ve eğitici oyun, festivalde, pazar gününe kadar günde iki seans şeklinde seyirciyle buluşacak.