Bay Kuzi’nin Maceraları serisinden 2 kitap okuyucusuyla buluşuyor

Bay Kuzi’nin Maceraları serisinden; “Sıfır Atık” ve “Elektrik ve Hava Kirliliği” kitapları okuyucusuyla buluşuyor.

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) yapılan açıklamaya göre EMO ve konusunda uzman öğretmenler iş birliğinde hazırlanan kitaplar bu akşam Rüstem Kitap Evi’nde saat 18.00’de tanıtılacak.

Açıklamaya göre Nursal Vahip ve Yasemin Taneri’nin yazarlığını yaptığı kitapların illüstrasyonlarını Yağmur Bayhanlı, grafik tasarımını Remzi Güneralp, düzelti ve danışmanlığını Ahmet Güneyli yaptı.

Yıldız Ceylangüden, materyal hazırlama, Mustafa Yanaroğlu sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojiler uzmanı, Mustafa Özmert ve Özge Yorulmaz proje koordinatörü görevi aldı.

-Projenin çıkış noktası, sürdürülebilir bir çevre duyarlığı yaratma ideali

“Bu projenin çıkış noktası, sürdürülebilir bir çevre duyarlığı yaratma idealidir” denilen açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Bu ideale ulaşmak adına öncelikle Kıbrıs’ta sonra da tüm dünyada enerjinin daha verimli ve çevreye zarar vermeden kullanılmasına odaklanıldı. Geleceğe, bir başka deyişle çocuklarımıza yenilenebilir enerji kaynakları, temiz denizler, temiz hava ve yemyeşil bir Kıbrıs bırakma hedefi ve bu değişimin ise ancak temelden gerçekleşeceğine inançla oluşturulan projenin temel vizyonu, çocukların önderliğinde çevre dostu yurttaşlık bilincini oluşturmaktır.

Sürdürülebilir çevre yaratabilmek için eğitim önemli bir süreçtir ve eğitimcilerin rehberliğinde değişim mümkündür. Özellikle de okul türü öğrenmeleri destekleyecek ve eğitimi okulun dışına taşıyacak nitelikli eğitim materyallerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede bir devrim olarak nitelendirilebilecek sürdürülebilir çevrede yaşam prensipleri oluşturulabilir. Sözü edilen eğitim materyallerinin başında ise çocuk kitapları gelmektedir. Çocukların çevre duyarlığına en çok okuyarak ve deneyimleyerek sahip olabilecekleri inancından hareketle bu projede ilkokul düzeyindeki çocuklar için öykü kitapları hazırlanmıştır. Bu projede yazılan öykü kitapları; eleştirel düşünme soruları, öğrenci merkezli etkinlikler ve teknoloji destekli okuma alıştırmalarıyla desteklenmiştir”

- Öğretmen kaynakları ve öğrenci etkinliklerinin de yer aldığı bir web sitesi de hazırlandı

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim Terbiye Dairesi ile hazırlanan protokol neticesinde bu yıl okullarda kaynak kitap olarak kullanılmaya başlayacak öykü kitapları için; öğretmen kaynakları ve öğrenci etkinliklerinin de yer aldığı bir web sitesi de hazırlandı. Siteye www.enerjikegitim.org adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

