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Ayşe Tural okurları ile buluşacak

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Ayşe Tural okurları ile buluşacak
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Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın sevilen şair ve yazarlarından Ayşe Tural’ı ağırlıyor.
 
Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, Tural’ın, 19’uncu kitabı olan ve deneme türündeki eseri ‘Hayatın İçinden’ kitabını okurları için imzalayacağı kaydedildi.
 
Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda düzenlenecek olan imza günü etkinliği, 22 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 – 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.
 
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