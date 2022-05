Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!

‘Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki- isimli serginin basın lansmanı Antalya Kültür Sanat’ta (AKS) gerçekleştirildi. ‘Düşünen Adam', 'Öpücük', 'Eve (Havva)' gibi eserleri bulunan dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundaki 22 eseri, Antalya'da sanatseverlerle buluştu

Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin'in (1840-1917) eserleri, 'Tutkunun Heykeltıraşı Rodin- Erbil Arkın Özel Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' adlı sergisi Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) izleyiciyle buluştu. 18 Mayıs Çarşamba günü lansmanı gerçekleşen sergi, 19 Mayıs- 31 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Girne'de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergide, Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın'ın özel koleksiyonundan derlenen 22 eser yer aldı.Lansman, ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Sergi Küratörü Oya Silbery, Antalya Vali Yardımcısı, KKTC Başkonsolosu ve Turizm Tanıtım Temsilcisi, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC Sanayi Odası Başkanı, Antalya ve KKTC’nin önde gelen iş insanları, basın mensupları ve konukların katılımıyla gerçekleştirildi.Koleksiyoner Erbil Arkın ise Rodin sergisinin açılmasının büyük bir gurur olduğunu aktardı. Arkın, “Aramızda sular var ama kardeşiz. Biraz sanatı tanıtabilirsek ne mutlu bize. ARUCAD'ın mottosu 'Medeniyet ve sanat birdir'. Birisi yoksa öbürü olamaz. Bizim için büyük bir şereftir. İnşallah tekrar tekrar böyle şeyler yaparız" diye konuştu. Arkın, misafirperverliklerinden dolayı ATSO Başkanı Davut Çetin ve ekibine teşekkür etti.Serginin lansmanında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya tarihine geçecek sanat olaylarından birisine imza attıklarını ve 2006 yılında Sabancı Müzesi'ndeki sergiden sonra Türkiye'nin ikinci Rodin sergisini açtıklarını anlattı. Rodin heykellerinin Girne'den aylar süren bir çalışmayla, başta Sayın Erbil Arkın olmak üzere çok sayıda kişinin ve kuruluşun özel destek ve gayretleriyle geldiğine dikkati çeken Davut Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yardımına rağmen 4-5 ay boyunca bu sergi için olağanüstü bir çaba harcadıklarını aktardı. Çetin, gümrük işlemleri, sigorta gibi her aşama için uğraştıklarını ve sonunda Rodin'in Antalya'ya geldiğini söyledi.Rodin koleksiyoneri Erbil Arkın'ın ATSO'ya kayıtlı bir üye olduğunu Serbest Bölge'de yatırım yaptığını belirten Çetin, Arkın'ın Rodin koleksiyonu ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi gibi projeleri için tebrik ettiğini söyledi. Çetin, “18'inci sergimiz. Çok emek çektiğimiz, çok emek verdiğimiz Erbil Bey'in ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin çok büyük katkı verdiği bir sergiyi açıyoruz. Bundan sonra Antalya'da bu kültür daha da gelişerek devam edecek" dedi.Çetin, “Picasso, Andy Warhol sergileri açtık. Fikret Mualla, Selim Turan, Abidin Dino, Avni Arbaş, Osman Hamdi Bey gibi ünlü ressamlarımızın eserlerini sergiledik. Rodin sergisi, Odamızın 140’ıncı yılına ve Antalya’ya yakışan çok güzel bir sergi oldu” diye konuştu. Çetin sözlerine, “Her zaman söylüyorum, bir Andy Warhol resmini, bir Rodin heykelini anlayan kişi işinde ve hayatında daha başarılı olacaktır. Çünkü sanat; mimar, mühendis, tornacı, kuaför, mutfak şefi gibi her mesleğe ilham verir” şeklinde devam etti.Lansmanın ardından, koleksiyoner Erbil Arkın ve sergi küratörü Oya Silbery’nin katıldığı ve Moderatörlüğü’nü Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün yaptığı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide, Rodin’in heykel sanatının dönüştürücü kimliğinin yanı sıra, Erbil Arkın’ın güzel sanatlara olan ilgisinin ve Rodin tutkusunun “Doğu Akdeniz’in en büyük Rodin Koleksiyoneri”ne dönüşmesine ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin kuruluşuna uzanan öyküsüne odaklanıldı.Konuşmaların ardından AKS binasında bulunan Rodin heykelleri sergisi Erbil Arkın ve Davut Çetin tarafından gezdirildi. Arkın, 22 eserin hikayesini tek tek anlattı. Yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak olan sergi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 1 günlüğüne ücretsiz olacak.