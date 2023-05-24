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“Alikko ile Caher” Londra’da iki temsil yaptı

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“Alikko ile Caher” Londra’da iki temsil yaptı
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Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ekibi, “Alikko ile Caher”i Londra’da sahneledi. FOGEM’den yapılan açıklamaya göre oyun Kuzey ve Güney Londra'da iki temsil yaptı.
1960’lı yılların ortasında Bayrak Radyosu’nda haftalık skeçler şeklinde sunulan Alikko ile Caher, radyo skeçlerindeki olayların belli bir sıra içinde yeniden uyarlanmasıyla seyirciyle buluştu. Kıbrıs Türk tiyatrosunun büyük ustası merhum Kemal Tunç tarafından yazılan ve Alikko rolünde yine Kemal Tunç ve Caher rolünde Osman Balıkçıoğlu’nun görev aldığı dönemin oyunları, FOGEM’in dansçıları ve oyuncuları tarafından sahneye taşındı.
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