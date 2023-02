80’lerde ve Günümüzde Şubat Tatili

Sinema:

Çocukluğumun şubatları bol yağmurlu geçerdi. Günlerce sürdüğünü hatırlarım yağmurun. Güneş yüzünü gösterse bile çamuru kurutmaya yetmediğinden dışarıda oyun oynamak pek mümkün olmazdı. Anlayacağınız camdan dışarıyı seyretmekle yetinirdik çoğu zaman. Biz küçükler isyanda… Düşünün bir kere, şimdiki gibi akıllı telefon yok, bilgisayar yok, oyun konsolu yok… Tüm eğlence sokaktaydı. Bir de, sadece TRT, BRT ve PIK kanallarını izleyebileceğimiz televizyonlar vardı. Çocuklara özel TV kanalları bir tarafa dursun, o zamanlar çocuk programlarının sayısı bile çok azdı. Hava yağmurluysa, dışarıda oyun oynayamıyorsak, hele de televizyonda bize hitap edecek yayınlar bulamadıysak mecburen oyalanacak başka etkinlikler icat ederdik. Küçük kardeşimle “Evde Kış Oyunları” kitabımızdan oyunlar seçip oynadığımızı hatırlarım böyle günlerde. Öyle eğlenirdik ki kahkahalarımız evin içinde çınlardı. Anneciğim sağ olsun, hiç kırmazdı bizi. Pastaysa pasta, börekse börek… Birlikte geçerdik mutfağa, camlardan buhar damlaları süzülürken hem annemizle vakit geçirmenin hem de bir şeyler üretmenin keyfini yaşardık. En sevdiğim de annemin elmalı tarçınlı kekiydi. Yanına bir de sıcacık tarçın-karanfil çayı… Oh, değmeyin keyfime o zaman.Güneşi gördüğümüz şanslı günlerde arkadaşlarla ‘Birayak’, ‘İp Atlama’, ‘7 Kırık Kale’, ‘Saklambaç’ oynar, yağmur sonrası yeşeren ovalardan, yol kenarlarından, papatya, lale toplardık. Laleleri boylarına göre gruplayıp vazolara yerleştirmek de ayrı bir keyifti benim için. Sırf bu amaç uğruna kahve fincanlarını bile kullanmışlığım vardır.Zaman geçti, yaşım büyüdü ama hala lale toplamaya, doğanın kokusunu içime çekmeye ve o sessizliğin içinde çınlayan kuş seslerini, rüzgârın uğultusunu dinlemeye devam ederim.Doğada geçirdiğim vakitler kadar bana huzur veren bir şey daha varsa o da masallardı. Ne çok severdim büyüklerimden masal dinlemeyi, renkli kitaplardan masal okumayı! Hayali kahramanların türlü türlü maceralarıyla dolu o büyülü dünyaya dalmak beni öylesine keyiflendirirdi ki… Sonra hızımı alamayıp o masalları kardeşime, misafir çocuklarına ve kuzenlerime de anlatır, keyfimi ikiye katlardım.Çocukluğunu doya doya yaşayan bir nesildik biz aslında. Günümüz çocuklarını ise boş zamanları değerlendirme açısından hem şanslı hem de şanssız buluyorum. Şansları; vakitlerini kaliteli şekilde geçirebilecekleri birçok olanaklarının olması… Şanssızlıkları ise, bunun çoğu zaman farkında olmayışları veya bu olanaklara türlü sebeplerle erişememeleri ve çoğu zaman bilgisayarlara, tabletlere yönelmeleri… Bu durumun farkında olan bir eğitimci olarak kısa bir araştırma yapıp bu hafta çocuklarımıza ve gençlerimize daha keyifli bir tatil için birkaç farklı öneri sunmak istedim. İmkânı olanlar için sadece bir fikir… Tabii ki güneşli günleri değerlendirip doğada vakit geçirmeyi ve çocuklarımızın ilgi duyduğu müzeleri ziyaret etmeyi de unutmamak gerek.Mutlu, keyifli tatiller dilerim…Rafadan TayfaÇizmeli Kedi: 1. 9-12 Yaş ve Üstü Çocuklar İçin Zekâ Oyunları- IQ Serisi.2.Güçük Prens (Kıbrıs Türkçesi). Antoine de Saint-Exupery.(Çeviri:Ahmet Serdar Gökaşan ve Hakan Karahasan).3. İlk Uzay Kitabım. National Geographic Kids.Tüm halk kütüphanelerinde geçerlidir. 31 Ocak -3 Şubat 2023 (bugün son gün).: Karagöz, Sihirli Sebzeler. Yer: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu. Tarih: 7 ve 14 Şubat. Saat: 17.00. Biletler: biletinial.com veya LTB gişesi.: Hanife ile Masal Saati (3+ yaş). Yer: Aydın Çocuk Kitabevi. Küçük Kaymaklı/Lefkoşa. Bilgi ve kayıt için iletişim: 0548 840 8257: (6-11 yaş). Yer: Arabahmet İyilik Evi, Lefkoşa. İletişim: 0539 136 1150: 1-13 Şubat 2023 (9:00-14:00). Ledra Art Music and Fine Arts Studio. Köşklüçiftlik / Lefkoşa. İletişim (Whatsapp): 0533 873 6208: (11-17 yaş). Yer: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi. Lefkoşa. Tarih: 6-10 Şubat. Son kayıt tarihi bugün (3 Şubat). İletişim: 0548 833 1338(7-15 yaş) Yer: Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM). Sakarya/Gazimağusa. Cumartesileri saat 14:00-15:00. İletişim: 0392 365 2760: Science For Kids. 12 Şubat Pazar. Citymall, Gazimağusa. İletişim: 0548 863 6869: 5 Şubat Pazar. Çelebi Garden Hotel & Restaurant. Mehmetçik, İskele. Ayrıca 1-15 Şubat arası her gün “”. İletişim: 0548 868 7419(8-15 yaş). Girne Gençlik Merkezi (GİGEM). İletişim: 0392 815 0768(4-5-11-12 Şubat) Kayıt ve başvuru için son tarih bugün (3 Şubat). İletişim: 0392 815 1508 veya 0539 112 6363: 3-6-10-13 Şubat 2023. Hariom Art of Yoga.Girne. İletişim: 0542 851 8080.: Yer: Taşkent Doğa Parkı. İletişim: 0548 811 1170