“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız - 41 Kadın-41 Hayat Fotoğraf Sergisi” Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenecek.
Sergiyle ilgili işbirliği anlaşması her iki kurumu temsilen KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Garanti BBVA KKTC Ülke Müdürü Elif Altınkol arasında imzalandı.
Ekingen ve Altınkol, KKTC’nin hayatına değer katan kadınlardan 41’nin daha bu sergiyle onurlandırılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.
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