2022 Ali Nesim Edebiyat Ödülü Töreni 31 Mayıs Salı Günü Yapılıyor

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden birisi olan , uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmektedir

Ödül töreni yanında Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 40. Yılını da kutlayacağı etkinlik 31 Mayıs 2022 Salı saat 19.30’da Hidden Garden-Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreni gerçekleştirilecektir.Aynı etkinlikte, 40. yıl anısına Birliğe maddi manevi desteği olan Girne Belediyesine, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kültür Dairesi’ne de teşekkür plaketleri verilecektir. Törende ayrıca Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Eralp Adanır’ın hazırladığı Birliğin öyküsünü anlatan 40. yıl kitabı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla çıkan, Birlik Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur, editörlüğünü yaptığı Ali Nesim’in bugüne kadar yayımlanmamış olan “Karagöz Yeniden Kıbrıs’ta” kitabı, tanıtılıp konuklara hediye verilecektir.Araştırmacı-Yazar-Şair Mahmut İslâmoğlu, ONUR ÖDÜLÜl Mart 1934 tarihinde Limasol'da doğdu. İlk öğrenimini doğduğu kentte tamamladıktan sonra, Amerikan Akademi adlı kolejde orta öğrenimini bitirdi. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yaptıktan sonra Ada’ya döndü ve çeşitli lise ve yüksek okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı yaptı . Lefkoşa'daki Türk Maarif Koleji’nin ilk üç kurucusundan biri olan Mahmut İslâmoğlu hoca, 1976 yılından itibaren Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği, Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü, Turizm Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1986 yılında emekliye ayrıldı. Emeklilik sonrası Yakın Doğu Koleji ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde hocalık yapmaya devam etti. Birçok yabancı diplomata Türkçe dersleri verdi. 1969 yılından bu yana halkbilimi alanında kaleme alıp kitap halinde yayımladığı eserlerinin yanında, çeşitli yarışmalarda dereceye giren şiirleri de bulunmaktadır. 1981 yılından bu yana gerek ulusal, gerekse uluslararası kongre,seminer ve sempozyumlara çoğu zaman ülkesini temsilen katılmakta olan İslâmoğlu, ulusal ve uluslararası birçok ödülü bulunmaktadır. Kıbrıs’ın ilk başhemşirelerinden birisi olan Sayın Firdevs İslamoğlu ile evli olan hoca. Akademisyen Mehmet İslamoğlu’nun babası olup ikitorun sahibidir., İngilizce ve Yunanca bilmektedir. İslamoğlu’nun Mahmut İslamoğlu hoca 1969 yılında yayımladığı “Kıbrıs Türk Folkoru” adlı eseri alanındaki ilk çalışma özelliğinitaşımaktadır. Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında ilk onursal doktora alan kişidir.Gazeteci-Yazar Mustafa Doğrusöz, VEFA ÖDÜLÜKıbrıslı gazeteci yazar, bürokrat. 10 Şubat 1947, Küçük Kaymaklı(Lefkoşa) / Kıbrıs doğumlu. Terzi Mehmet ile Şefika Hanım’ın beş çocuğundan biri olarak doğdu, ailesinin tek oğluydu. Kıbrıs’ın yoksul ve zorlu yıllarının çocuğu olan Mustafa Doğrusöz, Küçük Kaymaklı İlkokuluna ardından da, Bayraktar Ortaokulu’na devam etti.Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden sonra 1972’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünü bitirdi. Adaya döndükten sonra bir süre polis memurluğu yapan MustafaDoğrusöz, gazeteciliğe 1980 yılında Söz gazetesinde başladı. 1982-84 yıllarında muhabir, haber sorumlusu ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kısa bir süre Kıbrıs Postası gazetesinde çalıştı. 1987-1996 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleriBasın Danışmanı olan Doğrusöz, 1990 yılında Bozkurt gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1997 yılından başlayarak Kıbrıs Gazetesi’nde Yurt Haberleri sorumlusu ve haber koordinatörlüğü yürüttü. Kıbrıs Gazetesi’nde “Doğrudan” genel başlığıyla köşe yazılarınıokura sunan Mustafa Doğrusöz’ün ayrıca Kıbrıs gazetesi dışında çeşitli gazetelerde de yazıları yayımlanmıştır. 1998 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Eğitim Görevlisi olarak görev etti. İlk kitabı Çocuk Gözlü Dev, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan yaptığı derlemelerden oluşmuştur. Doğrusöz 25 Nisan 2020 tarihinde yaşama veda etti.Kitapları:Çocuk Gözlü Dev (1986)Çünkü Ben Buralıyım (2002)Dr.Behiç’in Öyküsüne Dair(2022)Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜLefkoşa’ya bağlı Mora’da 1945 yılında dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise tahsilini Lefkoşa’da tamamladı. Uzun yıllar mutfağında ve idari kadrolarında, Haber Sorumlusu, Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı gazetelerde siyasi makaleleri, öykü vearaştırma yazıları yayımlanır. Raif Denktaş Vakfı tarafından düzenlenmiş olan “Vatanımız KKTC” isimli yarışmada özel ödüle layık görülür. Gerçek yaşamdan alınmış “Mesrur” isimli öyküsünün olumlu tepki alması üzerine konusu itibarıyla YDÜ Rumî Enstitüsü’nün 21 Mart 2010 Nevruz akşamı Lefkoşa Mevlevihanesi’nde “Bir Lefkoşa Hikâyesi” başlığı altında Lefkoşa Mevlevilerini konu alan bir makale; 2010 yılında DAÜ-KAM 6. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu’nda “Gazeteci Togan Ailesi”, 2016 yılında 8. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu’nda “Foto Zeki Kervan” ve 2019 yılında 10. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu’nda da “İngiliz İşgal Politikası Olarak Kıbrıs’ta Türkçe Yer, Sokak, Mahalle ve Okul İsimlerinin Değiştirilmesi” başlıklı bildiriler sundu. Nisan 2014 yılında “Yeniden Doğmak” isimli bir şiir; Ağustos 2015 yılında “Çığlık Çığlığa Lefkoşa-2 Üç Ozan Beş Destan”; 2018 yılında “Çığlık Çığlığa Lefkoşa-1 Krallar Şehri”; 2019 yılında “Çığlık Çığlığa Lefkoşa-3 Deveciler Hanı Ahmet Evrensel’in Anıları”, 2020 yılında “Çığlık Çığlığa Lefkoşa-4/Afrika Yazıları-1”, 2021 yılında ise “Çığlık Çığlığa Lefkoşa-5/Afrika Yazıları-2/Sarayönü ve Çevresi” isimli kitaplarını yayımlar. Yerel gazetelerde tefrika yazıları, şiirleri, öyküleri ve araştırma yazılarının yanısıra bir ara Türkiye-İzmir’de yayımlanmakta olan“Kurşun Kalem” dergisinde de öykü ve şiirleri yayımlandı. KT Gazeteciler Birliği tarafından 2015 yılında Hizmet Onur Ödülüne layık görülen yazar meslek kuruluşu, dernek ve sendikalarda görevlerde bulunmuştur. Karşılaşmış olduğu yayımcılık politikalarınedeniyle 2015 yılında KA Yayınları’nı kurmuştur.Turgül Tomgüsehan, ROMAN ÖDÜLÜ9 Ağustos 1977 tarihinde Girne’de doğdu. Ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1994- 98 yılları arasında Ankara Polis Akademisi’nden Müfettiş Muavini olarak mezun oldu. 2004 yılında Yakın Doğu Üniversitesi HukukFakültesi’nde ikinci lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Polis Halk İlişkileri üzerine yaptı. 2016 yılında aynı üniversiteden, Medya ve İletişim Ana Bilim Dalında Doktora derecesini aldı. YDÜ İletişim Fakültesi bünyesinde çekilen, ilk gösterimi Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilen “Dr. Dilara” isimli filmin senaristleri arasında yer aldı. 2019 yılında Türkiye’de yayınlanan “Sırlar Adası”, ve 2021 yılında Kıbrıs’ta Galeri Kültür yayınları tarafından okurla buluşturulan “Ada Karanlığı” isimli iki romana imza attı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü Başmüfettiş görevini sürdürmekte ve YDÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.Şair Mustafa İzzet Adiloğlu, ŞİİR ÖDÜLÜ14 Temmuz 1934 yılında Mağusa’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kıbrıs’ta, yüksek öğrenimini Türkiye ve İngitere’de tamamladı. Hukuk ve gazetecilik eğitimi alan Adiloğlu, Kıbrıs’a dönüşünde kısa bir dönem serbest gazetecilik yaptıktan sonra kamu görevine girdi.1962-1975 yılları arasında Kıbrıs’ta, Türk Cemaat Meclisi Basın Bürosu, Enformasyon Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı’nda yönetici olarak görev yaptı. 1976 yılında başladığı Londra Basın Müşavirliği’nden 1986 yılında emekli olunca oraya yerleşti. Şiirleri, Kıbrıs’ta Çardak, Türkiye’de ise Türk Düşüncesi, Varlık dergisi, Büyük Memleket Şairleri Antolojisi ve Genç Şairler Antolojisi’nde yayımlandı. Şiir çalışmalarına küçük yaşlarda başlayan ve ilk şiirini 1948 yılında yazan Adiloğlu’nun bu şiiri “Atatürk” başlığını taşımaktadır. Yayımlanan ilk şiiri ise “Bahar ve Çiçekler İçinde” adıyla Hür Söz (1950) gazetesinde yer almıştır. 1950’li yılların başlarında henüz lise öğrencisi iken Ada’da dikkat çeken şairlerden biri oldu. Öğretmeni İbrahim Zeki Burdurlu’nun yol gösterme ve yüreklendirmeleri, şiire başlamasında başlıca etken olmuştur. Bu tutkuyla iki şiir kitabı yayımlar. Bunlar; “Bacadan TütenDuman”(1952) ve “İnsanlardan Ayrı”(1953) isimli şiir kitaplarıdır.Yazar Fezile Olkanlı, Girne Belediyesi GENÇ YAZAR TEŞVİK ÖDÜLÜ1988 yılında Lefkoşa'da doğdu ve hâlâ bu şehirde yaşamaktadır. İlk ve orta eğitimini Kıbrıs’ta tamamlamasının ardından, 2006 ve 2011 yılları arasında, İngiltere'de bulunan Southampton Üniversitesi'nde psikoloji alanında lisans eğitimi almıştır. Yüksek lisansını 2011 ve 2013 yılları arasında, Yakın Doğu Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında tamamlamıştır. 2017 ve 2019 yılları arasında İngiliz Psikologlar Birliği onaylı, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitiminitamamlayarak, psikoterapist unvanı kazanmıştır. Uzmanlığını aldığı 2013 yılından itibaren, kendi özel kliniğinde aktif olarak görev yapmaktadır. Ergenlik yıllarından itibaren okumak ve yazmak en büyük tutkularından biri olmuştur. Ortaöğretim yılları sırasında Kıbrıs'ta yazın alanında düzenlenen çeşitli yarışmalara katılıp, ödüller kazanmıştır. 2016 yılında Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen yaratıcı yazarlık kursunu tamamlamasının ardından, yazmak üzerine daha çok çalışmaya başlamıştır. İlk romanı “Sonbahar Masalı”, 2021 yılında yayımlanıştır. İkinci romanı “Kırmızı Liman” ise, 2022 yılında yayınlanmıştır.