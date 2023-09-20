2. Şirinevler Gonnara Festivali 1 Ekim'de yapılacak

İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, 1 Ekim Pazar günü yapılacak.

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli tarafından yapılan açıklamaya göre, İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı işbirliğinde, 1 Ekim Pazar günü 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler Köy Meydanı’nda yapılacak.Örge Volkan, Digem Müzik Grubu ve Cemal Aslangazi gibi sanatçıların konserlerine yer verilecek Festivalde, dans gösterileri, defile ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Festivalde ayrıca, ödüllü tavla turnuvası da düzenlenecek. Birinciye 2 bin 500; ikinciye bin 500 ve üçüncüye bin TL ödül verilecek tavla turnuvasına katılmak isteyenler, 22 Eylül Perşembe gününe kadar Şirinevler Gonnara Festivali Facebook sayfasına mesaj atarak kayıt olabilecek.Festival programı şöyle:09.00-10:00 - Açılış Konuşmaları10:30-11:00 - Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi11:30-11:45 - Minik Çocuklarımızın Mâni Atışmaları12:00-13:00 - Cemal Aslangazi Müzik Dinletisi13:15-13:45 - Palyaço Gösterisi13:45-14:30 - ARA14:30-15:00 - Lefkoşa Jimnastik Federasyonu15:15-17:15 - Digem Müzik Grubu Konseri17:30-17:45 - Yakındoğu Dans Grubu 117:50-18:05 - Yakındoğu Dans grubu 218:30-20:30 - “Sandıktan Çıkanlar” Nostaljik Defile20:45-22:45 - Örge Volkan Konseri