17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor

17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde çarşamba akşamı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin (KKTCDOB) Ali Hoca’nın “Yeniden Doğmak” başlıklılı Kıbrıs Şarkıları op.77 konseri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırı'ndaki konser saat 20.00’de başlayacak. KKTCDOB konserinde Ali Hoca'nın Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerinden seçerek özgün olarak bestelediği “Yeniden Doğmak” başlıklı Op.77 Kıbrıs Şarkıları (Liedleri) bestecisinin (Ali Hoca' nın) piyanosu eşliğinde KKTCDOB sanatçıları Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde seslendirilecek.

Ali Hoca' nın "Yeniden Doğmak" başlıklı Kıbrıs Şarkıları eserinde Kıbrıslı şairlerin eserleri yer alacak. Şairler arasında Zeki Ali, Kubilay Beliğ, Fikret Demirağ, Nazif S. Ebeoğlu, Feride Hikmet, Hüseyin Kaba, Mehmet Derviş Manizade, Pembe Marmara, Havva Tekin, Osman Türkay ve Süleyman Uluçamgil'in Yeniden Doğmak, Salamis Mavisi, Dileğim, Başım, Kimlik, Sır, Merdiven, Son Balık, Solan Çiçekler, Seni Düşünüyorum, Dur Gitme, Kır Çiçekleri, Beyrut Rıhtımlarında (Dün) ve Bahar Kokuyor bulunuyor.

Festival, 23 Nisan Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı' nda yer alacak olan Can Sakkaoğlu Piyano Resitali ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin düzenlediği 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 16 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm' in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Konser biletleri, 80 TL’den Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Gime Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden, online biletler ise biletfest.com adresinden temin edilebiliniyor.





Festivalde devam eden konserler şöyle:

“20 Nisan KKTCDOB Konseri/Ali Hoca Kıbrıs Şarkıları Op.77 "Yeniden Doğmak"; 23 Nisan Can Sakkaoğlu Piyano Resitali; 25 Nisan Gülsin Onay ve Genç Yetenekler İlyun Bürkev - Tuna Bilgin Piyano Resitali; 28 Nisan LBO Konseri Yeşilçam Film Müzikleri"; 30 Nisan Tenor Aykut Yilmaz "Gracias A La Vida Napoliten Şarkılar / Senay Yılmaz, piyano; 7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava Konseri; 8 Mayıs Izmir Klarnet Dörtlüsü; 9 Mayis Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri; 10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov "llkbaharda Tango Caz Flüt - Piyano Konseri; 11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali; 13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca”