12. Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 22. Uluslararası Zeytin Festivali 2023 – Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 22. Uluslararası Zeytin Festivali 2023 – Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın sonuçları belli oldu.Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 39 ülkeden 134 karikatürcünün 380 eser ile katıldığı, 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Onursal Başkanlığı'nda, Valery Alexandrov (Bulgaristan), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Elahe Khoraman (İran), Gülfidan Özdilek (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Semra Bayhanlı (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak'tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri tarafından, 7- 9 Temmuz tarihleri arasında, Girne’deki Paşa Otel’de değerlendirilerek sonuçlar şu şekilde belirlendi:“Büyük Ödül (Zeytin Konulu Bölüm) Şampiyon Melekler Takımı Anısına: Mehmet Selçuk (Türkiye) 20.000 TL ve Altın Zeytin Heykeli.Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Olena Tsuranova (Ukrayna), 10.000 TL ve Altın Zeytin Heykeli; İkincilik Ödülü: Mümin Bayram (Türkiye) Gümüş Zeytin Heykeli; Üçüncülük Ödülü: Makhmud Eshonkulov (Özbekistan) Bronz Zeytin Heykeli.Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Henryk Cebula (Polonya) 10.000 TL ve Altın Zeytin Heykeli; İkincilik Ödülü: Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye) Gümüş Zeytin Heykeli; Üçüncülük Ödülü: Musa Keklik (Türkiye) Bronz Zeytin Heykeli.Serbest Konulu Bölüm Özel Ödüller: Nahid Maghsoudi (İran), Assad Bina Khahi (Almanya), Hamed Mortazavi Alavi (İran), Oleksiy Kustovsky (Ukrayna), Natalia Varchenko (Kıbrıs), Mehmet Zeber (Türkiye), Boris Erenburg (İsrail), Valerii Momot (Ukrayna).Zeytin Konulu Bölüm Özel Ödüller: Sergii Riabokon (Ukrayna), Önder Önerbay (Türkiye), Muammer Kotbaş (Türkiye), Luc Vernimmen (Belçika), Assad Bina Khahi (Almanya), Mark Winter (Birleşik Krallık), Hüseyin Orduha (Türkiye), Viktor Holub (Ukrayna), Altan Özeskici (Türkiye), Radko Oketic (Çek), Chiorean Cornel Marin (Romanya), Boboc Mihai Gabriel (Romanya),Ali Reza Pakdel (Kuzey Kıbrıs), Evelyn Soraya De Paz Samayoa (Guatemala).”-Ödüller Ekim ayında verilecek…Açıklamada, 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan çizerlere ödüllerinin, Ekim ayında Zeytinlik köyünde düzenlenecek 22 Uluslararası Zeytin Festivali’nde verileceği kaydedildi.