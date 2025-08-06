Şölende KKTC’yi Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu başkanlığında, Kültür Merkezi Yönetmeni Öykü Yazarı Ceyhan Özyıldız ve müzisyenler Erkan Dağlı ile İpek Amber temsil ettiler.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni’nde, KKTC ve ev sahibi ülke Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Kazakistan, Kırım Tatarları ve Özbekistan’dan gelen gruplar, halk dansları ve geleneksel müzik performanslarıyla sahneye çıktılar.

Şölende, Erkan Dağlı ve İpek Amber’in Kıbrıs şarkılarından oluşan repertuvarları yanı sıra, Kültür Dairesi’nin küçük bir de fotoğraf sergisinin yer aldığı belirtildi.

Kültür Dairesi, KKTC Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde kitap ve el işlerinden oluşan bir de stant açtı.

-Zaimağaoğlu, Ankara’da temaslarda bulundu

Açıklamaya göre, Şirin Zaimağaoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde KKTC Ankara Büyükelçiliği’nde katıldığı toplantıda Kültür Dairesi ile birlikte yapılacak projeler planlanıp takvimlendirildi. KKTC’yi temsilen katılan heyet şölenin tamamlanmasının ardından Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı ziyaret etti.

TÜRKSOY Genel Merkezi’nde TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Sait ile de gerçekleştirilen toplantıda KKTC’nin TÜRKSOY’un etkinliklerinde daha etkin rol alabilmesi için programlama yapıldı.