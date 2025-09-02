KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 4 Eylül'e kadar sürecek kongreye katılan Turgay Deniz başkanlığındaki heyette Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Omaç Cin ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven de yer alıyor. ICC ve WCF’nin yanı sıra Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğindeki Kongre, iş dünyası, odalar ve hükümetleri bir araya getirerek küresel ticaretin gelişimine katkıda bulunmayı ve ortak refah için iş birliği ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Melbourne’da düzenlenen kongre, Victorian Chamber of Commerce and Industry (VCCI) ev sahipliğinde, ICC ve Dünya Odalar Federasyonu iş birliğiyle yapılıyor. Bu yıl “İş Dünyası, Odalar, Hükümet – Refah için Ortaklıklar” temasıyla düzenlenen organizasyona 100’ün üzerinde ülkeden 1.200’ü aşkın delege katıldı. Üç gün sürecek kongre kapsamında 30 farklı etkinlik düzenlenecek ve 80’in üzerinde konuşmacı iş dünyasının küresel gündemini ele alacak.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, kongre kapsamında ayrıca Dünya Odalar Federasyonu’nun en üst karar organlarından biri olan Genel Konsey toplantısına konuk olarak katılacak.

Melbourne programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosunun heyetler onuruna vereceği resepsiyona da katılacak heyet Melbourne’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile bir araya gelerek görüşme ve istişarelerde bulunacak.