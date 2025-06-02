Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkede fenilketonüri ve benzeri endokrin-metabolik hastalıklar için yeni doğan taramalarının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulmamasını eleştirdi.

Birlik, 1 Haziran Dünya Fenilketonüri Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugünün, kalıtsal metabolik hastalıklardan biri olan Fenilketonüri (FKU) hakkında farkındalık yaratmak için tüm dünyada Dünya Fenilketonüri Günü olarak kutlandığı belirtildi.

Fenilketonüri’nin, erken teşhis edilmediği takdirde zeka geriliği ve ciddi nörolojik hasarlara yol açabilen, ancak zamanında tanı ve uygun diyetle tamamen kontrol altına alınabilen bir metabolik hastalık olduğu kaydedildi. Yenidoğan taramalarının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, ülkede, bu ve benzeri endokrin-metabolik hastalıklar için yenidoğan taramalarının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulmaması eleştirildi.

Açıklamada, “Her yeni doğan bebeğe, kapsamlı endokrin-metabolik taramaların ücretsiz olarak sunulması bir tercih değil, Sağlık Bakanlığı’nın anayasal zorunluluğudur. Bu hem çocuklarımızın sağlığı hem de toplumun geleceği açısından vazgeçilmez bir halk sağlığı meselesidir.” denilerek, Sağlık Bakanlığı’na yenidoğan metabolik-endokrin tarama programlarını ücretsiz ve erişilebilir hale getirilmesi için çağrı yapıldı.