KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan imzasıyla yapılan açıklamada, eğitim sisteminin tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine dayanan laik yapısının korunması gerektiği belirtilirken, bu tür uygulamaların çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği, eğitimde ayrımcılığa yol açabileceği ve okuldan kopmalarına neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bizler herkesin inanç ve giyim tercihlerine saygılıyız. Ancak, dini olarak bu yaş grubundaki çocuklar için bir zorunluluk teşkil etmeyen bir uygulamanın teşvik edilmesi, onların henüz tam gelişmemiş iradeleri üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilir.” denilerek, laik eğitimin, tüm çocukların ideolojik ya da dini baskılardan uzak, özgür bireyler olarak yetişmesini güvence altına alması gerektiği görüşü dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, toplumsal sorunların arttığı bir dönemde bu konunun gündeme getirilmesinin, toplumu kutuplaştırma riski taşıdığı yönünde görüş belirtilerek “Halkın dikkatini dağıtma ve dini değerleri siyasi amaçlarla kullanma riski taşıyan bu adımlar yerine, toplumsal dayanışmayı ve bir arada yaşama kültürünü güçlendiren politikaların hayata geçirilmesi elzemdir” ifadelerine yer verildi.

Tabipler Birliği, mevcut düzenlemenin çocuk ve kadın hakları temelinde gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, toplumda ayrışmaya yol açabilecek uygulamalardan kaçınılması ve tüm çocukların eşit, özgür ve güvenli bir eğitim ortamında yetişmesini sağlayacak adımlar atılması çağrısında bulundu.