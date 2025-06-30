Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, futbol tenisi milli takımları 30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Tuzla’da düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak için bugün Türkiye’ye gitti.

Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde iki takımla mücadele edecek KKTC temsilcileri, bu önemli organizasyonda Türkiye Şampiyonu olma hedefiyle mücadele edecek.

1 Temmuz'da başlayacak karşılaşmalar, 4 Temmuz’a kadar devam edecek. KKTC kafilesi, turnuvanın ardından 5 Temmuz'da adaya dönecek.

Organizasyona katılacak sporcular ve takımlar antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürürken sporcularımızın hedefi şampiyonluk.

Ayak tenisi branşında son yıllarda gösterdiği yükselişle dikkat çeken KKTC, bu turnuvada da adını zirveye yazdırmak istiyor.