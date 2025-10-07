Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ve asistan Berk Özbek dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık Serdal Gündüz ile Amir Shakerifard’in itham edildiği duruşma 8 Ekim’e, sanık Berk Özbek’inn davası ise 27 Ekim’e ertelendi.

Dünkü Duruşmada sanık Serdal Gündüz ile A.S'nin, itham edilmesine başlandı. Mahkemede, iki sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu. İki sanık, davaları kabul ettiklerini beyan etti. Duruşma, ithama devam edilmek üzere 8 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Sanık Berk Özbek’in davasının ise 27 Ekim Pazartesi günü görüşülmesine karar verildi.

Aleyhlerinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunan sanık Serdal Gündüz ile Amir Shakerifard toplam 130 davadan itham ediliyor.