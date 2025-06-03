KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu düzenlemenin “toplumun çocuklarına, gençlerine ve geleceğine atılmış organize bir darbe” olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, “Bu üçlü çetenin ne dini hassasiyetle ne çocukların iyiliğiyle ne de kamu yararıyla zerre kadar ilgisi yoktur” iddiasında bulunularak, hükümetin attığı adımların "toplumsal değerleri zedelediği ve kamu yararını göz ardı ettiği" savunuldu.

Disiplin Tüzüğü'ne de değinilen açıklamada, "aynı zihniyetin şimdi de kumarhaneleri okul duvarlarına dayadığı" iddia edildi.

Yasa değişikliğinin Meclis’e ara verildikten sonra gece yarısı toplanılarak geçirilmesi “halkla ve demokrasiyle alay” olarak nitelendirilen açıklamada, “Bu topraklarda nitelikli eğitimi savunan, çocuk hakları için direnen, laikliği ve kamusal yaşamı koruyan binler var. Bizler var oldukça bu zihniyet kaybetmeye mahkumdur” ifadelerine yer verildi.