Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 57’nci olağan genel kurulunu önceki gün yaptı.

Tek ekibin ( Örgütlü Öğretmen) aday olması nedeniyle seçimsiz gerçekleştirilen 57’nci olağan genel kurulda uzun yıllardır sendika yönetiminde yer alan Selma Eylem ve Tahir Gökçebel yeni dönemde yönetimde yer almayacağını, Disiplin ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacağını açıkladı.

KTOEÖS’ün merkez binasında yapılan genel kurulu yurtiçi ve yurtdışından sendika yetkilileriyle siyasi parti temsilcileri ve davetliler izledi.

Video gösterimiyle açılan genel kurulda KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşma yaptı.