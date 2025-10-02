Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'yi tanıyan bir devlet olarak buradaki halkın geleceğe umutla bakabilmesi için Türkiye büyük fedakarlık yapmıştır. Geçen haftaki Birleşmiş Milletler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık KKTC'nin tanınması gerektiğini, federasyon çözüm modelinin geride kaldığını ve iki devletli siyasetle çözüm olabileceğini açıklamıştır. Artık iki devletli siyaset yegane çözüm modelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Hava Yolları'nın (THY) düzenlediği "AdaKıbrıs" tanıtım programı kapsamında KKTC'ye gelen basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin her şart ve koşulda kendilerini desteklediğini belirten Tatar, Meclis'in dün açılşının yapıldığını anımsatarak, açılışta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini anımsattı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Kasım 2020'deki eski Meclis Başkanlığı ziyareti sırasında toplantının yapılacağı bina küçük ve artık ihtiyaçlara cevap veremeyecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu anlattık, arazi bulmamızı söyledi. 500 dönümlük bu araziyi bulduk. 4 yılın sonunda 3 Mayıs'ta buranın açılışını yaptık. Dünyaya KKTC halkının egemenliği, bağımsızlığı, hürriyeti ve yaşam hakkı olduğu mesajını verdik. Türkiyemizin de desteğiyle buraya kazandırdığımız külliye, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu devletin arkasındadır. Türkiye, KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak huzurunun, güveninin, refahının, istikrarının devam edebilmesi için anahtar rolündedir."

"KKTC, Türkiye üzerinden bütün dünyaya bağlanıyor"

THY'nin KKTC'ye dünyanın dört bir yanından turist getirdiğine değinen Tatar, THY ve AJet'in KKTC'yi dünyaya bağlayan iki önemli hava yolu şirketi olduğunu söyledi.

Tatar, bu hava yollarının yöneticilerine, pilotlarına ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, "Yeni açılan Ercan Devlet Havalimanları terminaliyle yolcu sayımız 2 milyondan 10 milyona kadar artacak. Birkaç sene sonra inşallah 15 milyonu da buluruz. Bunu başardık ve Türkiyemizin desteği çok önemli. Birtakım ambargolar olmasına rağmen buraya yüzden fazla ülkeden turist ve öğrenci geliyor. KKTC ambargolara rağmen çok büyüdü, gelişti. 20 yıl önce ülkemizde turizm alanında yatak sayısı 10 bindi. Şu anda 35 bine çıktı. KKTC, Türkiye üzerinden bütün dünyaya bağlanıyor." diye konuştu.

Teknofest'in KKTC gençliği üzerindeki önemine değinen Tatar, "Teknofest günlerinde de büyük bir heyecan duydum. 1-4 Mayıs'ta 225 bin kişi bu bizim nüfusumuza göre çok önemli bir rakamdır yani her iki kişiden biri Teknofest'i ziyaret etmiştir. KKTC'nin tanıtımı için de çok güzel bir etkinlik oldu. Dijital dönüşüm de oluyor, inşallah KKTC bilişim adası olacak. Çünkü ortam bunun için müsait, üniversitelerimiz var. Üniversitelerle iş dünyası ve sanayi bölgelerindeki bazı çalışmalarla burası bilişim adası olma potansiyeline sahip." şeklinde konuştu.

- "Federasyon kapanmıştır ve Türkiye anavatandır, garantör devlettir"

Tatar, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından getirilen suyun adanın çehresini değiştirdiğine işaret ederek, "Türkiye'den getirilen su için asrın projesi dedik ve bunu başardık. Tabii bütün bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği büyüktür. Nitekim Türkiye'den gelen bu suyla hem temel ihtiyaçlarımız karşılanıyor hem de tarım ve hayvancılıkta kullanılıyor. Toprak da daha bereketli oldu." dedi.

KKTC'nin güvenliği için Türkiye'nin garantörlüğünün önemine vurgu yapan Tatar, şunları kaydetti:

"1983 yılında KKTC'nin ilan edilmesiyle Kıbrıs Türkü'nün geleceği, özgürlüğü, egemenliği tesis edilmiştir. Bu tesis öyle bir tesistir ki kimse geri çeviremez. Burada yaşam vardır, bir halk vardır ve halkın mücadelesi vardır. Buradan sadece 60 kilometre uzaklıkta olan Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakkı, hukuku, geçmişi vardır. Adada ortaklık cumhuriyeti bitmiştir, federasyon kapanmıştır ve Türkiye anavatandır, garantör devlettir. Bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığı bizler için yaşamsal öneme sahiptir. Kıbrıs Türkü genelde böyle düşünür. Dolayısıyla ben bir kez daha anavatanım Türkiyeme, Türk halkına her zaman bizlerin yanında oldukları için minnet ve şükran duygularını ifade ediyorum."