Lefkoşa bölgesindeki KTOEÖS üyesi öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen eylem kapsamında sendikadan Meclis'e yüründü.

-Eylem

Hükümeti istifaya çağıran KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, buradaki açıklamasında okullarda öğretmen, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, teknik öğretim görevlisi olmadığını, öğrencilere sayısı 40’ın üzerinde çıkan birleştirilmiş sınıflarda eğitim verildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın faaliyet raporunu “allı pullu” ifadesiyle eleştiren Eylem, eksik kadrolara, altyapı-donanım sorunlarına rağmen “tam gün eğitime geçildi” denildiğini, çocukların beslenmesinin, güvenliğinin umursanmadığını, okullarda artan şiddet ve zorbalık olaylarının göz ardı edildiğini savundu.

Ülkenin aydınlık yüzü öğretmenlerin dayatmalara, baskılara, tehditlere boyun eğmediğini, talimatlarla yönetilmediğini söyleyen Eylem, “Yaratılan bu düzene, boyun eğmedik, eğmeyeceğiz, direndik, direneceğiz. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşit olarak yıllardır var oluş mücadelesi verdiğini, bunu başardığını da söyleyen Eylem, “Kıbrıs Türk halkı demokrasisiyle, kültürüyle, dini, dili ve yaşam tarzıyla var olmaya devam edecek. Onurlu direnişimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Selma Eylem, KTOEÖS Genel Sekreter Tahir Gökçebel ve KTOEÖS Yürütme Kurulu ile eylem komitesi üyeleri Meclis Başkanı’na ve Meclis Başkanı’na 2008 ve 2011 sonrası kamuya atanan, özelde görev yapmış öğretmenlerin yaşadığı ve emeklilikte karşılaşacakları sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sunacağını söyledi.

Selma Eylem, UNESCO ve ILO sözleşmelerinde öğretmen statüsüyle ilgili kararın da bu dosyaya eklendiğini, söz konusu kararın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi talebinin de Meclis’e iletileceğini belirtti.

Eylem, 2008-2011 sonrası kamuya atanan öğretmenlerle ilgili talepleri birçok kez gerekli makamlara ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını da ifade etti.

Selma Eylem’in konuşmasının ardından sendika yetkilileri ilgili dosyaları Meclis’e iletti.

Öğretmenler eyleminin sonunda, “Eksik Kadrolar”, “Hayati Risk Taşıyan Okul Binalar”, “Tamamlanmayan İhaleler” gibi küçük notların yazıldığı kağıttan uçakları Meclis bahçesine atıldı