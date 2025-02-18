Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “2008 ve 2011 sonrası işe başlayan öğretmenlerin yasal haklarıyla ilgili haksızlığa ve adaletsizliğe” tepki koymak amacıyla Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

“Eğitime ve Öğretmene yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz” pankartı açan öğretmenler, uğradıkları haksızlıklara karşı temsili olarak Meclis kapısına zincirlendi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, zincirlerin, öğretmenlere karşı adaletsizliğin ve haksızlığın simgesi olduğunu ifade ederek, bu konuda tüm taleplerine rağmen hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın adım atılmadığını belirtti.

Eylem, okullarda çok büyük sıkıntılar olduğunu, nüfusun bilinmediğini ve ortaya konan kalkınma planlamalarının bu yüzden önem taşımadığını söyledi.

Sınıfların kalabalık olduğunu, okulların, alt yapının yetersiz olduğunu, güvenlik sorunu yaşadığını, tam gün eğitimin sadece lafta olduğunu, o yüzden 4 yıllık planlamanın sorunlara çözüm getirmeyeceğini savunan Eylem, planın aslında sorunların çözümü değil, tespiti olduğunu kaydetti.

Hükümet ve bakanlığın, öğretmenlerin yasal olarak sıkıntı yaşamasına sebep olduğunu ifade eden Eylem, öğretmenlerin ücretlerinin, çalışma statülerinin iyileştirilmesi, refahının artırılması çağrısında bulunarak, kamusal eğitime yatırım yapılması taleplerini dile getirdi.

Eylem, hükümetten bu sorunlara çözümler üretmesini istediklerini ve konun takipçisi olmaya, müadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Eylem, Karpaz’daki eşek katliamı ile ilgili de yasal çalışmaların yapılması ve gerekli adımların atılmasını istedi.

Sendikanın basın açıklamasını ise Eylem Komitesi üyesi Mehmet Sakarya okudu.

-Basın açıklaması

Eğitimin temelini öğretmenlerin oluşturduğunu ve kamusal eğitim ile öğretmenlik mesleğine odaklanılması gerektiğini ifade eden Sakarya, öğretmenlerin statülerinin yükseltilmesi, çalışma koşulları ve haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Sakarya, öneri ve talepleri dile getirdi.

KTOEÖS, özetle, tüm kamu çalışanlarının baremlerinin bütünlüklü olarak ele alınarak düzenlenmesini, öğretmenlerin fon yönetimine dahil edilmesini, vergi düzenlemesi yapılmasını, emeklilik hakkı düzenlenmesi, tüm öğretmenlere görev riski, kira desteği, yolluk verilmesi, öğretmenlerin eğitim ve gelişimini teşvik edecek düzenlemeler yapılmasını istedi.