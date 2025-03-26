KTMMOB Başkanı Seran Aysal tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol (Onay)” Yasa Tasarısı’nda KKTC Hükümetine ülkedeki mevzuatlara uygun süreçlerin gereğini yapma sorumluluğunun verildiği ancak Hükümetin "denetim muafiyeti sağlayarak bu sorumluluğu da yerine getiremeyeceğini ilan ettiği" görüşü ifade edildi.

"Gelişmiş devletlerde ve toplumlarda 'Denetim' toplumun ve devletin ortak iyiliği ve geleceği için yapılır" diyen Aysal, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kamuya ait böylesi işlerde ‘denetim muafiyeti’ adı altında mevzuatlara uymamak; kendi varlığını inkar etmek, Devleti ve Toplumu yok saymaktır. Denetimsizliği tercih etmek; usulsüzlüklerin, yolsuzlukların, rüşvetin, kişisel menfaatin, mesleki ahlaksızlığın, gayrı yasallığın önünü açmaktır ve bunların oluşmasına taraf olmaktır. Bu akıl tutulması ve erk olamama hali toplumu dünyanın en geri kalmış topluluklarından biri olmaya doğru sürükleyecek ve bu süreç yok olmayı getirecektir.”

Açıklamada, KTMMOB’nin Kıbrıs Türk toplumundan yana taraf olmaya devam edeceği de vurgulandı.