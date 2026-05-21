Başbakan Ünal Üstel, dün sabah Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Üstel ile Yılmaz, Ankara’daki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüşmelerinde, KKTC ile ikili ilişkileri kapsamlı biçimde ele alarak, iş birliğini kuvvetlendirme yolunda atacakları adımları ve hayata geçirecekleri çeşitli projeleri istişare etme imkânı bulduklarını dile getirdi.

Kablo ile elektrik projesinde, Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında bazı meseleler olduğunu ancak doğal gazda böyle bir mesele olmadığını söyleyerek, "Doğal gaz tamamen iki ülkenin kararına bağlı bir mesele" dedi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katılımı ile gerçekleşen dünkü görüşmenin ana gündemini enerji alanındaki iş birliğinin oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve enerji altyapısının daha sağlam bir yapıya kavuşturulması yönünde yürüttükleri çalışmaları kapsamlı biçimde ele aldıklarını kaydetti.

“Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin önceliği neyse biz de bu öncelikleri esas alıyoruz” diyen Yılmaz, enerji konusunun bu anlamda öncelikleri arasında en üst sıralarda olduğunu belirtti. Adanın enerji arz güvenliğine dönük olarak KKTC’de gerçekleştirilen saha incelemeleri ve görüşmeler neticesinde, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) aracılığıyla Eylül 2024 itibarıyla beş mobil santralin adada tesis edildiğini dile getiren Yılmaz, geçen yıl, iki mobil santralin daha KKTC’ye sevkiyatının tamamlanmasıyla birlikte devreye alınan mobil santral sayısının yediye ulaştığına dikkat çekti.

Her biri 25 megawatt gücündeki santrallerle KKTC’nin giderek artan elektrik ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanabilmesinin sağlandığını dile getiren Yılmaz, bu santrallerin tüm bakım ve onarımlarının, Türkiye tarafından karşılandığını söyledi.

“KIB-TEK’E AİT DÖRT DİZEL MAKİNENİN BAKIMINA İLİŞKİN GİDERLER KARŞILANACAK”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bünyesinde yer alan dizel makinelerin bakım, onarım ve arıza tamirlerinin de, belirli dönemlerde iki ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması aracılığıyla karşılandığını belirten Yılmaz, “Verdiğimiz blokelerle EÜAŞ’ın iş birliğinde 2026 Anlaşması kapsamında da, KIB-TEK’e ait dört dizel makinenin bakımına ilişkin giderler karşılanacak olup, böylece adada elektrik üretim faaliyetlerinin devam etmesi ve kondisyon kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın navlun bedelinin de anlaşma kapsamında karşılandığını dile getiren Yılmaz, bu yatırım ve projeler ile özellikle yaz döneminde adada yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Tüm gayretlerinin, KKTC vatandaşlarının ve işletmelerinin daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşması olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu çerçevede orta-uzun vadede KKTC’nin enerji arzını güvence altına alacak projeleri hayata geçirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Adadaki enerji arz güvenliğinin sağlanması kapsamında, kablo ile elektrik projesi ve bu proje ile ilgili uzun vadeli perspektiflerini koruyarak, Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğal gaz tedarik imkânı sağlayacak doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde KKTC’deki meslektaşlarıyla birlikte çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, projenin, enerji alanındaki iş birliklerini stratejik bakımdan daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanç belirtti.

Çok yoğun bir çalışma sergilendiğini dile getiren Yılmaz, “Muhtemelen haziran ayı içerisinde sayın bakanımızla birlikte KKTC’ye ziyaretimiz olacak” diyerek, en kısa sürede hükümetler arası anlaşmayla birlikte bu stratejik projenin altyapısını oluşturmayı, teknik çalışmalar biter bitmez de projeyi başlatmayı öngördüklerini kaydetti.

Kablo ile elektrik projesinde, Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında bazı meseleler olduğunu ancak doğal gazda böyle bir mesele olmadığını söyleyen Cevdet Yılmaz, “Doğal gaz tamamen iki ülkenin kararına bağlı mesele… Dolayısıyla burada hükümetler arası anlaşmayı yaptığımız andan itibaren çok kısa süre içinde gerekli adımları atmamız konusunda bir perspektife sahip olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.