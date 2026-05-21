Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı'yla yaptığı görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini vurgularken bölgesel gerilimlere de değindi.

İsrail'in bölgedeki çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini belirten Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Ursula von der Leyen de şahsi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Erdoğan'la görüşmesini “çok iyi” olarak nitelendirerek, “Türkiye, çalkantılı bir bölgede kilit bir ortaktır” ifadelerini kullandı.

“Çıkarlarımız örtüşüyor; ticaret yollarının açık tutulması, enerjinin akması ve tedarik zincirlerinin istikrarlı olması. Bu öncelikler üzerinde yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz' diyen von der Leyen, AB'nin “Türkiye'nin İran çatışmasına diplomatik çözüm ve gerilimin azaltılmasına yönelik çabalarını takdir ettiğini” de sözlerine ekledi.

von der Leyen, “Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununu da görüştük. AB-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizdik. AB, BM öncülüğündeki süreci tüm aşamalarda desteklemeye hazırdır.” İfadelerini kullandı.