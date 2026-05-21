Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da dün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin “sıradan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin çok ötesinde” olduğunu belirtti.

İlişkilerin ortak tarih, ortak mücadele, ortak kader ve kardeşlik bağı üzerine kurulduğunu söyleyen Üstel, “Türkiye’siz bir KKTC, KKTC’siz bir Türkiye düşünülemez.” dedi.

Türkiye’den çekilecek boru hattıyla KKTC’ye elektrik ve doğal gaz getirilmesini öngören “yüzyılın yeni projesini” hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Üstel, “2026 yılının, projeleri tamamlanma yılı olacağını söylemiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Projeleri birer birer hayata geçiriyoruz.” dedi.

Rum yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası çevrelere de çağrıda bulunan Üstel, su, elektrik ve doğal gaz projelerine siyasi engel çıkarılmaması gerektiğini belirterek, bu projelere destek verilmesini istedi.

“Biz gerginlik değil istikrar istiyoruz. Çatışma değil iş birliği istiyoruz. Belirsizlik değil güçlü bir gelecek istiyoruz.” diyen Üstel, Kıbrıs’ta çözüm isteyen herkesin halkların günlük yaşamına doğrudan dokunan projelere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Üstel, 14 yıl önce benzer bir toplantıda Asrın Su Projesi’nin adımlarının atıldığını hatırlatarak, bugün ise tarihe geçebilecek büyüklükte yeni projelerin değerlendirildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin önemini açıkça ortaya koyduğunu belirten Üstel, görüşmelerin en önemli gündem başlıklarından birinin Türkiye ile KKTC arasında hayata geçirilmesi planlanan enerji projeleri olduğunu kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye enterkonnekte elektrik hattı çekilmesine yönelik ilk adımların daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte atıldığını ifade eden Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı'nın (ENTSO-E) izin süreçlerinde sorun çıkarmaya ve işleri yokuşa sürmeye devam ettiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinin bu sorunu da aşacağına yürekten inandığını belirtti.

“Şimdi bu büyük projenin yanına yüzyılın yeni bir projesini daha ekliyoruz.” diyen Üstel, Türkiye’den çekilecek boru hattı ile KKTC’ye doğal gaz getirilmesini öngören yeni bir projenin gündemde olduğunu söyledi.

Bu stratejik adımın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en görkemli projeleri arasında yer alacağını ifade eden Üstel, Asrın Projesi ile Anadolu’dan KKTC’ye su getirildiğini, şimdi ise Türkiye’den KKTC’ye elektrik ve doğal gaz geleceğini kaydetti.

“Su geldi, hayat değişti. Şimdi enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek.” diyen Üstel, Anadolu’nun desteğinin KKTC’nin enerjisini yükselteceğini söyledi.

Projelerin yalnızca KKTC açısından değil, Doğu Akdeniz’in geleceği açısından da tarihi öneme sahip olduğunu belirten Üstel, Türkiye’den adaya ulaştırılması planlanan doğal gazın ilk aşamada elektrik üretiminde kullanılacağını ifade etti.

Böylece enerji üretim kapasitesinin güçleneceğini kaydeden Üstel, daha çevreci, daha güvenli, daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşulacağını söyledi.

Doğal gazın, mevcut sistemlere göre daha düşük karbon salımı oluşturan, çevreye daha az zarar veren ve enerji arz güvenliği açısından daha güçlü bir kaynak olduğunu belirten Üstel, ilerleyen süreçte bu altyapının adanın geneline ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Üstel, Rum yönetimine, Avrupa Birliği’ne ve Kıbrıs’ta çözüm arayışında olduğunu ifade eden uluslararası çevrelere de çağrıda bulunarak, su, elektrik ve doğal gaz projelerine siyasi engeller çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

“Gelin, bu projelerin bir paydaşı da siz olunuz. Adaya elektrik gelmesine engel çıkarmaktan vazgeçiniz. Enterkonnekte sistemin hayata geçmesine destek verin.” ifadelerini kullanan Üstel, “Kıbrıs aydınlansın. Kıbrıs’ın enerjisi yükselsin.” dedi.

“Kıbrıs’a enerjinin gelebileceği en doğru, en uygulanabilir ve en sürdürülebilir güzergah Türkiye üzerinden geçmektedir.” diyen Üstel, hayal projeler yerine adadaki huzura, iş birliğine ve ortak geleceğe hizmet edecek gerçekçi projelere destek verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Enerji, su ve altyapı alanındaki iş birliklerinin iki halk arasında güven oluşturacağını, ortak üretimi teşvik edeceğini ve ekonomik yakınlaşmayı artıracağını ifade eden Üstel, bunun adadaki barışa somut katkı sağlayacağını söyledi.

“Güven artırmak isteyenler, adadaki üslerin sayısını değil; enerjiyi, üretimi ve iş birliğini artırmalıdır.” diyen Üstel, Kıbrıs’ta çözüm isteyen herkesin halkların günlük yaşamına doğrudan dokunan bu projelere destek vermesi gerektiğini belirtti.