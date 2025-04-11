KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomi tepe taklak olmaya devam ederken, her geçen gün cirolar biraz daha gerilerken önlem almak yerine yıkımı hızlandırmak için bir omuz da siz veriyorsunuz.” denildi.

Hayat pahalılığının "Başını alıp gittiğine" dikkat çekilen açıklamada, “Petrol fiyatları neredeyse hiç olmadığı kadar gerilemişken, elektrik gibi temel bir ürün anlaşılmaz bir şekilde yüzde 11 oranında zam yedi. Seyrüsefer derseniz başka bir rezalet, zam yüzde 160’ları geçti. Şimdi de sigorta prim destekleri kaldırılıyor. İki aydır yerli istihdam, kadın istihdamı üzerinden desteklerin verileceği propagandası yapıldığı halde Meclis dahi toplanamıyor. Olmayacak, olamayacak gündemlerle, yaratılan ekstra kaosla sorunların üstü kapatılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Devlet giderlerini artırarak ve bütçe açıklarının faturasını çalışana, ustaya, işletmeye çıkararak yol yürünemeyeceği vurgulanan açıklamada, “Sizi kim, nasıl ödeyecek? Ödeyen biziz, göz ardı edilen yine biziz. Harcayan ise sizsiniz. Ya kulak verir kendinize gelirsiniz, ya da her şeyin bir sonu olduğunu hatırlamak zorunda kalırız.” denildi.