Belediyeden yapılan açıklamada, yağışlara rağmen kent genelinde şu ana kadar günlük yaşamı olumsuz etkileyen herhangi bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde yer yer oluşan su birikintilerine Gazimağusa Belediyesi ekiplerinin anlık ve sürekli müdahale ettiği, yağmur drenaj kapakları üzerinde birikerek suyun akışını engelleyen unsurların hızla temizlendiği ve suyun güvenli şekilde tahliyesinin sağlandığı kaydedildi.

Çalışmalara Gazimağusa Kaymakamlığı koordinasyonunda Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa İtfaiye Amirliği ve Sivil Savunma ekiplerinin de destek verdiği belirtilen açıklamada, kurumlar arası koordinasyon sayesinde olası olumsuzlukların önüne geçildiği vurgulandı.

Belediye ekiplerinin sahada görevlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada ayrıca, gerekli tüm tedbirlerin alındığı, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve olası risklere karşı teyakkuz halinin devam ettiği kaydedildi.