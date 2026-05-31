Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 2026-27 eğitim öğretim yılı burs başvuruları başladı.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin www.ktev.org adresinden elde edecekleri burs başvuru formlarını doldurarak, en geç 21 Ağustos Cuma gününe kadar vakfa teslim etmesi gerekiyor.

Bu yıl 32’nci kuruluş yılını kutlayan Vakıf, yeni dönemde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik toplam 8 milyon 500 bin TL tutarında burs ve eğitim desteği sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada ayrıca, geçen yıl ilk kez uygulamaya konulan ve 32 ilkokul öğrencisini kapsayan “Şevki Barutçu Eğitim Desteği” programının bu yıl da devam edeceği kaydedildi.

Burs kapsamı dışında kalan ilkokul öğrencilerine yönelik okula hazırlık paketini içeren programın sponsorluğunu Cypri Cola-Evsu’nun sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilkokul öğrencilerinin de burs başvurularıyla birlikte Şevki Barutçu Eğitim Desteği programına başvurabilecekleri kaydedildi.

Vakıf, 2024-25 döneminde 156 öğrenciye eğitim desteği sağlarken, 2025-26 döneminde 208 öğrenciye eğitim bursu, eğitim desteği ve eğitim paketi kapsamında toplam 4 milyon 850 bin TL katkıda bulundu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından 105 öğrenciye burs sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Dernek ile imzalanan burs protokolü kapsamındaki iş birliğinin sürdüğü belirtildi.

Vakfın yalnızca burs sağlamakla kalmayıp kamu okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sunduğu vurgulanan açıklamada, öz kaynakların bağışlarla karşılanamayan burs miktarlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yönelik altyapı desteklerinde kullanıldığı ifade edildi. Bu kapsamda okullara bu yıl 1 milyon 200 bin TL tutarında destek sağlandığı, bütçe imkânları doğrultusunda yaz tatili döneminde de katkıların süreceği bildirildi.