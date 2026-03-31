Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), elektrik şebekesine yakın çalışmaların yalnızca profesyonel elektrik müteahhitleri tarafından ve Kıb-Tek ile koordineli şekilde yürütülmesinin yasal zorunluluk olduğunu belirterek, iş güvenliği kurallarına tavizsiz uyulması çağrısında bulundu.

Birlik, dünkü ölümlü iş kazasıylaa ilgili idari ve adli soruşturma süreçlerine teknik uzmanlık desteği vermeye de hazır olduklarını belirterek, sorumluların tespiti ve benzer olayların önlenmesi için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

KTEMB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kazanın büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Kazada hayatını kaybeden Erol Demir’e Allah’tan rahmet, yaralanan evladına acil şifalar, kederli ailesine ve tüm sektör camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

- İş güvenliği ve mevzuat uyarısı

Açıklamada, teknik rapor ve saha incelemeleri tamamlanana kadar sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtilerek, 11 bin volt seviyesindeki orta gerilim hatlarının yüksek risk taşıdığına ve yaklaşım mesafelerinin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

Fasıl 170 Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında belirlenen güvenlik kurallarına eksiksiz uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, elektrik şebekesine yakın çalışmaların yalnızca yetkili müteahhitler tarafından ve Kıb-Tek ile koordineli yürütülmesinin yasal zorunluluk olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında enerji kesme, topraklama ve izolasyon gibi iş güvenliği önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığının adli soruşturmayla netleşeceği kaydedildi.

-Tüm paydaşlara iş güvenliği kurallarına tavizsiz uyma çağrısı

Sektörde yaşanan her iş kazasının denetim ve teknik liyakatin önemini ortaya koyduğu belirtilen KTEMB açıklamasında, elektrik işlerinin siyasi veya idari tartışmaların dışında, tamamen mühendislik disiplini ve can güvenliği esaslı yürütülmesi gerektiği savunuldu.

“Elektrik enerjisiyle şaka olmaz; orta gerilim hatlarında yapılacak her türlü müdahale, en üst düzey teknik donanım ve yetkilendirilmiş uzmanlık gerektirir.” denilen açıklamada, tüm paydaşlara iş güvenliği kurallarına tavizsiz uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, kazaya ilişkin idari ve adli soruşturma süreçlerine teknik uzmanlık desteği vermeye hazır olunduğu ifade edilerek, sorumluların tespiti ve benzer olayların önlenmesi için sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.