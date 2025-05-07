Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Nisan itibarıyla açlık sınırını 29 bin 787 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, açlık sınırını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesapladıklarını kaydetti.

Bengihan, bu kapsamda sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 256,39, aylık 7 bin 691,7; yetişkin bir erkek için günlük 266,89, aylık 8 bin 006,7 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 281,88, aylık 8 bin 456,4 ve 4-6 yaş çocuk için; günlük 187,74 TL, aylık 5 bin 632,2 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 29 bin 787 TL olarak hesaplandığını vurguladı.

Açıklamasında İstatistik Kurumu’nun enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarına da yer veren Bengihan, kurumun resmi rakamlarına göre nisan ayında yüzde 4,06 enflasyon meydana geldiği ve dört aylık (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) toplam hayat pahalılığının ise yüzde 13,08 olduğuna işaret etti.

Bengihan, “Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.