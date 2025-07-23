Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetle imzalanan protokolün uygulanarak, 47/2010 Yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarına ek artış yapılması için çağrıda bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, “Göç Yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlar ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’na tabi olanlar arasındaki maaş/ücret farkının devam ettiğine dikkat çekti.

Bengihan, “Eşit işe eşit ücret” prensibine işaret ederek, KTAMS’ın maaş farkının kapatılması için 47/2010 Yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarına ek maaş düzenlemesi talep ettiklerini ve 2022 yılında “Bütçe olanakları çerçevesinde artırılması” hususunda Başbakanlıkla bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.

“Hayat pahalılığının hızla artarak alım gücünün her geçen gün eridiği, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının gittikçe zorlaştığı bu koşullarda, protokolün uygulanarak Göç Yasası kapsamında olanların maaşlarında iyileştirme yapılması elzem hale gelmiştir.” diyen Bengihan, bu konudaki çalışmaların başlatılması gerektiğini, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.