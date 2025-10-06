KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, açlık sınırını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesapladıklarını belirtti.

Bengihan, bu kapsamda sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcamasının günlük 294.48 TL, aylık 8 bin 834,4 TL; yetişkin bir erkek için günlük 308,04 TL, aylık 9 bin 241,2 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 324,10 TL, aylık 9 bin 723 TL ve 4-6 yaş çocuk için; günlük 211,98 TL, aylık 6 bin 359,4 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 34 bin 158 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Açıklamasında İstatistik Kurumu’nun enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarına da yer veren Bengihan, kurumun resmi rakamlarına göre eylül ayında enflasyonun yüzde 5,39, üç aylık (temmuz-ağustos-eylül) hayat pahalılığının ise yüzde 14,56 olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden, açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.