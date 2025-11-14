Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 69’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

KTAMS 50. Yıl Konferans Salonunda düzenlenen 69’uncu yıl resepsiyonuna, bazı milletvekilleri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile KTAMS yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yaptığı etkinlikte, sendikanın mücadele tarihiyle ilgili kısa bir sinevizyon gösterisi de yapıldı. Etkinlik, müzik dinletisi ile kokteyl ile devam etti.

-“KTAMS, dayanışmanın adresi ve ezilenlerin sesi”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 69 yıl önce, 14 Kasım 1956’da Çetinkaya Türk Spor Birliği lokalinde bir araya gelen sekiz Kıbrıslı Türk kamu emekçisinin başlattığı sendikal mücadele tarihinde bugün binlere ulaşıldığını belirterek, bunun gururunu yaşadıklarını söyledi ve tüm üyelere teşekkürlerini iletti.

Bengihan, sendikanın bugünlere gelmesinde emek veren yöneticilere ve delegelere teşekkürlerini iletirken, hayatlarını kaybeden sendika temsilcilerini ve üyelerini rahmetle andı.

Bengihan, sendikanın bugünlere gelmesine vesile olan, KTAMS eski başkanı Ahmet Kaptan’ın rahatsızlığından ötürü bugün kendileriyle birlikte olmadığını belirterek Kaptan’a acil şifalar diledi.

Bengihan, “Sendikanın üyelerinin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının korunup geliştirilmesi yanında, toplumsal olaylara duyarlılık gösterdiğini; barış, demokrasi ve emek mücadelesinde her zaman ön saflarda yer aldığını, dayanışmanın adresi ve ezilenlerin de sesi olduğunu” söyledi.

-“Bizlerin kavgası sadece bu hükümeti engellemek değildir, böylesi zihniyetlerin bir kere daha iktidara gelebilmesini engellemektir”

Sendikanın 69 yıl boyunca mücadele yürüttüğünü ve üyelerinin verdiği güçle, cesaretle ve umutla bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Bengihan, “Sendikanın her zaman emek, ezilen, barış, laiklikten, bu ülke için gaile çekenlerden yana taraf olduğunu” söyledi.

Bengihan, sendikanın, Koop-Sen, Tıp-İş ve Veteriner Hekimler Sendikası ile KİEF Federasyonu çatısı altında güçlerini birleştirdiğini ve kısa bir süre önce İhtiyat Sandığı'nda yönetim kurulunda söz sahibi ve oy hakkı olduğunu da hatırlattı.

"KTAMS olarak, dost, kardeş ve paydaş sendikalar ve siyasi partilerle birlikte yürütülecek bir mücadelenin başarılı olacağına inandıklarını ve bu nedenle güçlerini birleştirerek mücadeleyi büyüteceklerini" belirten Bengihan, “Bizlerin kavgası sadece bu hükümeti engellemek değildir, böylesi zihniyetlerin bir kere daha iktidara gelebilmesini engellemektir” dedi.