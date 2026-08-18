Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik şebekeleri arasında denizaltından döşenecek kablolarla bağlantı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinde, 5 Ağustos'ta imzalanan anlaşmaların ardından deniz araştırmalarının yeniden başlatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, projenin ilerletilmesi ve deniz tabanı araştırmalarının tamamlanması konusunda telefon görüşmeleri yaptıklarını yazdı.

Gazete, üç liderin de projenin fiilen yeniden başlatılması için, “Köfünye”yi (Geçitkale) Yunanistan’ın Korakia (Girit) bölgesine, dolayısıyla Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekesini Avrupa elektrik şebekesine bağlayacak kablonun en uygun yerinin belirlenmesi ve derinlik ölçümlerinin tamamlanması amacıyla, uzman bir şirket tarafından deniz araştırmalarının yeniden başlatılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Haberde, projenin en büyük hissedarı Fransız “Meridiam” şirketi ile kablonun üretim ve döşeme çalışmalarını yürüten “Nexans” şirketinin, araştırmaları gerçekleştirecek şirketle çalışma takvimini belirlemesinin ardından, Yunan makamlarının NAVTEX yayımlamasının ve araştırmaların başlamasının beklendiği belirtildi.

Gazete, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMHİE'ye göre deniz tabanı ölçümlerinin yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığını, kalan bölümün ise, Girit ile Güney Kıbrıs arasında bulunan ve Türkiye'nin kıta sahanlığına giren bölgeler nedeniyle projenin en hassas kısmını oluşturduğunu yazdı.

Bu arada gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, “IEVOLI Relume” gemisini kullanan İtalyan “NextGeo” şirketiyle “Nexans” şirketinin iş birliğinin devam etmemesi ve yerini başka bir Fransız şirketi veya konsorsiyumunun alması olasılığı bulunduğunu kaydetti.

Şu anda GSI projesinin büyük hissedarı olarak üstünlüğe sahip olan “Meridiam” şirketinin, deniz araştırmaları ve derinlik ölçümleri için diğer ortakları kullanarak İngiltere-Almanya elektrik bağlantısını (NeuConnect) inşa ettiğini anımsatan gazete, 5 Ağustos’ta imzalanan anlaşmaların, deniz araştırmaları yüklenicileri için yapılan anlaşmaların revizyonuna yol açacağı tahminleri doğrulanırsa, projenin tüm kısımları için tamamen Fransa menşeli bir konsorsiyum kurulmasının olasılıklar dahilinde olduğunu yazdı.