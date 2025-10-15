Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. ve uluslararası ofis sorumlusu A.S, bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık S.G, bugünkü duruşmada dokuz dosyada toplam 131 davadan, diğer sanık A.S ise iki dosyada toplam 20 davadan itham edildi.

İtham edilen sanık S.G, ayrıca "sahte diploma" soruşturması kapsamında isimleri okunan kişilerle ilgili davaları da kabul ettiğini beyan etti. Duruşma, 23 Ekim’de devam edecek.

- İthamlar bugün de devam etti

Duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada sanık S.G birinci dosyada 87 davadan, ikinci dosyada yedi davadan, üçüncü dosyada beş davadan, dördüncü dosyada üç davadan, beşinci dosyada dört davadan, altıncı dosyada dört davadan; sahte diploma soruşturması kapsamındaki yedinci dosyada dört ve sekizinci dosyada iki davadan, son olarak dokuzuncu dosyada 16 davadan itham edildi.

Mahkemede, sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu. Sanık S.G, davaları kabul ettiğini beyan etti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, olguları aktardı, emare sundu.

Sanık S.G’nin ithamının tamamlanmasının ardından diğer sanık A.S, itham edilmeye başlandı. Sanık, iki dosyada toplam 20 davadan itham edildi.

Bugünkü duruşmada her iki sanığın tüm davalardan itham edilmesi tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın 23 Ekim Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada geçen duruşmalarda sanık S.G., altı dosyada toplam 281 davadan itham edilmişti.

- Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Öte yandan, sanıklar aleyhlerinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.