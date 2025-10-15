Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Cumartesi günü saat 11.00 – 13.00 saatleri arasında Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirilecek.

GİKAD'ın etkinliği Kıbrıs’ın toplumsal hafızasını koruma, kültürel değerlerine sahip çıkma ve sanat aracılığıyla sosyal dönüşüme katkı sağlama vizyonuyla düzenlediği belirtilen açıklamada, kültürel mirasın korunmasının toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Kadınlarını geride bırakan toplum, geri kalmaya mahkûmdur.' sözünden ilhamla kurulan GİKAD, kadınların ekonomik, sosyal, sanatsal ve kültürel yaşamda daha etkin, üretken ve karar verici bireyler olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 150 üyesiyle 5 bin 200’den fazla kadının yaşamına dokunan dernek, toplumsal dönüşümün öncülerinden biri hâline geldi."

GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, etkinliğin derneğin sanata ve yerel kimliğe verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın hikâyesinin daha çok anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu etkinlik, yerel değerlerimizi yaşatmanın, kültürümüzü korumanın ve edebiyat aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmanın bir adımıdır.” ifadeleri kullanıldı.