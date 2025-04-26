15-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Güzelyurt’ta, A.V.S. (K-31) isimli şahsın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Eylül ayında çalınan bir şahsa ait kredi kartı ile KKTC’deki çeşitli mağazalardan alışveriş yaparak toplam 413.465 TL tutarında sahte davranışla kredi temin ettiği tespit edildi. Zanlı A.V.S., 25 Nisan 2025 tarihinde Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.