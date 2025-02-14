Demirhan’daki Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden dört kişi, market içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 710 TL değerindeki muhtelif parfüm ve kozmetik ürünlerini alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı.

Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 22 yaşındaki Omar Ehab Mohammed, 21 yaşındaki Ahmed Saber, 20 yaşındaki Sultan Mohammed Shafiqi ve 21 yaşındaki Yousef Nısreen tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru, zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis, zanlıların 09.02.2025 tarihinde bir market içeresinde müşteri olarak bulundukları bir esnada kozmetik bölümünde bulunan toplam değeri 3,710.45 TL olan 1 adet tıraş sonrası bakım kremini, nemlendirici, jel kremi, 3 adet erkek parfümünü, bayan parfümünün ödemesini yapmayarak süpermarket içerisinden ayrılmak sureti ile bahse konu kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini söyledi. Polis, meselenin 11.02.2025 tarihinde bildirildiğini incelenen kamera görüntülerinde zanlıların 3 bin 710 TL değerindeki çeşitli parfüm ve kozmetik ürünlerini giymekte oldukları ceketlerinin ceplerine koymak suretiyle market içerisinde bulunan 13 numaralı kasadan ödemelerini yapmadan çıktıkların tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru,12 Şubat’ta tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.