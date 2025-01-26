Yer: Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Yusufcan Dönder, Berk Bağrıkara, Evren Karademir

Atoll Kozanköy: Ali, Azad, Hüseyin, Hüseyin, Chrislin, İzder, Mustafa, Efe, Kahraman, Efe, Selçuk

Küçük Kaymaklı: Hakkı, Tuğrul, Gökhan, Toykan, Arda, Hasan, Mehmet, Mert, Ümitcan, Ferhat, İlyas

Goller: 43’ ve 83’(P) Efe Çopur (A. Kozanköy), 50’İlyas Yılmaz (K.Kaymaklı)

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 16.haftanın zorlu karşılaşmasında Atoll Kozanköy ile Küçük Kaymaklı karşılaştı. Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Atoll Kozanköy 43 ve 83’de Efe ile goller bulurken, Küçük Kaymaklı ise 50’de İlyas’la golünü buldu. Atoll Kozanköy zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 30 yaparken, Küçük Kaymaklı ise 31 puanda kaldı.