Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından 23-24 Kasım 2024 ve 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek PAKDUŞ 8-9-10 YAŞ Turnuvaları KKTF kortlarında gerçekleşecek.

PAKDUŞ 9 Yaş Turnuvası 23-24 Kasım 2024 de tarihlerinde 9 yaş tek kızlar ve tek erkekler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 20.11.2024 de sona erecek.

PAKDUŞ 8 Yaş ve 10 Yaş Turnuvaları 7-8 Aralık 2024 de 8 Yaşlar ve 10 Yaş tek kızlar ile 10 Yaş tek erkekler kategorilerinden oluşan turnuvaya son kayıt tarihi 04.12.2024 de sona erecek.

PAKDUŞ 8-9-10 Yaş Turnuvasına tüm kayıtlar E-KKTF den yapılmakta olduğu bildirildi.