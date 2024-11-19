KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları bu kez İstanbul’da 2 takım halinde yarıştılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları 2 takım halinde, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 16 – 17 Kasım tarihlerinde İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen Türkiye Minikler ve Küçükler Müsabakasına katıldılar.

Türkiye Minikler ve Küçükler Müsabakasını sporcularımız sağlıklı bir şekilde tamamlarlarken, A Takımımız 135.500 puanla 51 takım arasında 24. olurken, B Takımımız 104.000 puan ile 38. oldu.

Mustafa Erbulut, Hasan Aksoy, Ayten Kasap Topal, Bilgin Diker ve Berk Aydoğan’ın antrenör olarak sporcularımıza eşlik ettiği 24 kişilik KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinde, kafile başkanlığını asbaşkan Basri Aydoğan yaptı. Kafilede yönetim kurulu üyesi Gözde Acaray da yer aldı.