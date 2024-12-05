Antalya yakınlarında, Kıbrıs açıklarında dün meydana gelen depremin ardından Türkiye’deki Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu.

Bölgede 29 Kasım'da bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan şunları kaydetti:

"Bugün de (dün) 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 4-5 gün arayla 2 tane 5'lik deprem oldu. Bunlar bizim küçük deprem diye andığımız depremlerdir.

Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor. Peki nerededir bu? Bu bölgede Kıbrıs yayının olduğu kesimde Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde deprem oldu.

Afrika yaklaşık yılda 3-5 santimetre hızla Anadolu'ya toslayarak Anadolu'yu geriyor bu gerilmeler sonucunda dalan Afrika Kıtası üzerinde kırılmalar oluyor. Bu kırıkların sarsıntı etkilerini gördük bugün (dün). Bu büyüklükler Türkiye ve Alanya için yıkıcı değildir. Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.0, 6.1, 6.2 büyüklüğünde bir depremdir.

Bu büyüklükte bir deprem olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin, Antalya ve Adana'da yıkıcı etkisi olmaz sadece sarsar. Onun için halk kaygılanmasın, yaşamını sürdürsün. "